Crowds flock to Chiddingly’s Surrealist Picnic

By Jim Holden
Published 27th Aug 2025, 14:16 BST
Crowds flocked to the annual Surrealist Picnic in the picturesque gardens at Farleys House in Chiddingly.

Farleys House is the former home of Vogue model turned war photographer Lee Miller and her Surrealist painter husband Roland Penrose.

The house and garden’s extensive art and sculpture collection provided the perfect backdrop for surrealist picnickers in their imaginatively-devised Surrealist costumes on a sunny Sussex Sunday afternoon and evening. All pictures by Jim Holden.

Muddles Green, UK. 24 August, 2025. Annual Surrealist Picnic Farleys House and Gallery Muddles Green Picture by Jim Holden

Muddles Green, UK. 24 August, 2025. Annual Surrealist Picnic Farleys House and Gallery Muddles Green Picture by Jim Holden

Muddles Green, UK. 24 August, 2025. Annual Surrealist Picnic Farleys House and Gallery Muddles Green Picture by Jim Holden

Muddles Green, UK. 24 August, 2025. Annual Surrealist Picnic Farleys House and Gallery Muddles Green Picture by Jim Holden

