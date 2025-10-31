Eastbourne Bridge Club Session Results
Monday Afternoon 20th October
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Raquel Berdichevsky & Sally Clark
|69.05
|2=
|Richard Matthews & Philip Draude
|55.95
|2=
|Roger Poulter & David Spencer
|55.95
|4
|Pam Blackman & Joanne Green
|53.57
Monday Evening 20th October
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Peter Brooks & Thelma Brooks
|56.94
|2=
|Carolynn Maylen & Ann Hodgeton
|54.17
|2=
|Martin Wallwork & Theresa Wallwork
|54.17
|4
|Winnie Perry & Chimi Notenboom
|50.69
|5
|Albert Armstrong & Stuart Barker
|50.00
Tuesday Afternoon 21st October Simple Systems
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Roger Poulter & Ian Marsden
|72.22
|2
|John McDonnell & Ann Moran
|57.29
|3
|Chris Robbins & Margaret Parkinson
|55.21
|4
|Annelie Triandafyllou & Nuala Muldoon
|53.57
|5
|Kathy Hill & Philip Hill
|50.69
|6
|Pam Blackman & Nicholas Rogers
|50.35
Wednesday Morning 22nd October ACOL
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Sandra Rowe & George Jaklinski
|61.61
|2
|Charmian Hewett & Judy Procter
|57.65
|3
|Sandie Donaldson & Marianna Conte
|56.12
|4
|Fiona Ross & Jeffrey Barnes
|53.57
|5
|Anne Squires & Pat Fitzgerald
|51.53
|6
|Bruce Armstrong & William Buss
|50.51
|East / West
|1
|Fran Baxter & Mary Winchester
|62.95
|2
|Dee Spicer & David Field
|57.59
|3
|Keith Molineux & Toni Silver
|53.13
|4
|Tony Dunlop & David Hastings
|51.34
|5=
|Meg Reed & Jane Spencer
|50.89
|5=
|Gill Hill & Georgie Lea
|50.89
Wednesday Afternoon 22nd October Club League
|Pos
|Players
|Cross IMPS
|1
|David Benjamin & Michael Keeping
|56.90
|2
|Mary Sim & Chatterton Sim
|48.20
|3
|Winnie Perry & Carolynn Maylen
|37.70
|4
|David Walker & David Spencer
|29.80
|5
|Sophocles Ioannou & Sarah Peacock
|17.70
|6
|Michael Elgin & Sue Walsh
|5.30
|7
|Martyn Stockton & Mary Stockton
|2.20
Thursday Afternoon 23rd October Intermediate ACOL
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Julie Brough & Sheila Smurthwaite Paisey
|68.10
|2
|Annelie Triandafyllou & Nuala Muldoon
|58.10
|3
|Dee Spicer & Georgie Lea
|46.67
|4=
|Nick Moxom & William Buss
|44.29
|4=
|Sandie Donaldson & Fran Baxter
|44.29
|6
|Marcus Cronin & Anne Brown
|38.57
|East / West
|1
|John King & Mary Winchester
|65.56
|2
|Ami Reece & Robert Reece
|56.67
|3
|Kathy Hill & Berni vanHaeften
|50.00
|4
|Meg Reed & Andrea Radcliffe
|48.89
|5
|Sue Jones & Paul Holmes
|45.56
|6
|Usha Imison & David Hastings
|43.89
|7
|Gill Hill & Marianna Conte
|39.44
Friday Evening, 24th October. Online Virtual Pairs Eastbourne and Seaford Bridge Clubs
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Sheila Smith & Leslie Fowle
|69.14
|2
|Donatella Crescenzi & Mary Fogo
|62.07
|3
|BBO Bot A & Jenny Gray
|58.07
|4
|Ian Robinson & David Glazbrook
|57.51
|5
|BBO Bot A & Crombie McNeil
|55.16
|6
|David Lampert & Stuart Barker
|54.77
Saturday Afternoon 25th October
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Chris Young & Rod Smart
|60.77
|2
|Crombie McNeil & Diane Johnstone
|56.40
|3
|Roger Poulter & Jeanne Boydell
|55.56
|4
|Alyson Middleton & Colin Clark
|54.71
|East / West
|1
|Margaret Dickinson & Winnie Perry
|72.22
|2
|Andy Briggs & Milli Fawssett
|65.32
|3
|Alex Buchan & Julie Harris
|57.07
|4
|David Walker & Sarah Peacock
|50.51
Eastbourne Bridge Club News:
Beginners, Improvers & Intermediate lessons now underway
Supervised play sessions - play, learn & discuss:
Monday 10.15 - 12.30,
Tuesday mornings, 10.00 - 12.00
Monday afternoon, regular session now under way
Sunday morning workshops,1 per month,
November 16th 10.30.- 12.30 End Plays
See the website for more details:
https://www.bridgewebs.com/eastbourn