Eastbourne Bridge Club Session Results

Week Ending Sunday 26th October 2025 Top 4 or 5 places shown. For more details see the club website. https://www.bridgewebs.com/eastbourne

Monday Afternoon 20th October

Pos Players Score %
1 Raquel Berdichevsky & Sally Clark 69.05
2= Richard Matthews & Philip Draude 55.95
2= Roger Poulter & David Spencer 55.95
4 Pam Blackman & Joanne Green 53.57

Monday Evening 20th October

Pos Players Score %
1 Peter Brooks & Thelma Brooks 56.94
2= Carolynn Maylen & Ann Hodgeton 54.17
2= Martin Wallwork & Theresa Wallwork 54.17
4 Winnie Perry & Chimi Notenboom 50.69
5 Albert Armstrong & Stuart Barker 50.00

Tuesday Afternoon 21st October Simple Systems

Pos Players Score %
1 Roger Poulter & Ian Marsden 72.22
2 John McDonnell & Ann Moran 57.29
3 Chris Robbins & Margaret Parkinson 55.21
4 Annelie Triandafyllou & Nuala Muldoon 53.57
5 Kathy Hill & Philip Hill 50.69
6 Pam Blackman & Nicholas Rogers 50.35

Wednesday Morning 22nd October ACOL

Pos Players Score %
North / South
1 Sandra Rowe & George Jaklinski 61.61
2 Charmian Hewett & Judy Procter 57.65
3 Sandie Donaldson & Marianna Conte 56.12
4 Fiona Ross & Jeffrey Barnes 53.57
5 Anne Squires & Pat Fitzgerald 51.53
6 Bruce Armstrong & William Buss 50.51
East / West
1 Fran Baxter & Mary Winchester 62.95
2 Dee Spicer & David Field 57.59
3 Keith Molineux & Toni Silver 53.13
4 Tony Dunlop & David Hastings 51.34
5= Meg Reed & Jane Spencer 50.89
5= Gill Hill & Georgie Lea 50.89

Wednesday Afternoon 22nd October Club League

Pos Players Cross IMPS
1 David Benjamin & Michael Keeping 56.90
2 Mary Sim & Chatterton Sim 48.20
3 Winnie Perry & Carolynn Maylen 37.70
4 David Walker & David Spencer 29.80
5 Sophocles Ioannou & Sarah Peacock 17.70
6 Michael Elgin & Sue Walsh 5.30
7 Martyn Stockton & Mary Stockton 2.20

Thursday Afternoon 23rd October Intermediate ACOL

Pos Players Score %
North / South
1 Julie Brough & Sheila Smurthwaite Paisey 68.10
2 Annelie Triandafyllou & Nuala Muldoon 58.10
3 Dee Spicer & Georgie Lea 46.67
4= Nick Moxom & William Buss 44.29
4= Sandie Donaldson & Fran Baxter 44.29
6 Marcus Cronin & Anne Brown 38.57
East / West
1 John King & Mary Winchester 65.56
2 Ami Reece & Robert Reece 56.67
3 Kathy Hill & Berni vanHaeften 50.00
4 Meg Reed & Andrea Radcliffe 48.89
5 Sue Jones & Paul Holmes 45.56
6 Usha Imison & David Hastings 43.89
7 Gill Hill & Marianna Conte 39.44

Friday Evening, 24th October. Online Virtual Pairs Eastbourne and Seaford Bridge Clubs

Pos Players Score %
1 Sheila Smith & Leslie Fowle 69.14
2 Donatella Crescenzi & Mary Fogo 62.07
3 BBO Bot A & Jenny Gray 58.07
4 Ian Robinson & David Glazbrook 57.51
5 BBO Bot A & Crombie McNeil 55.16
6 David Lampert & Stuart Barker 54.77

Saturday Afternoon 25th October

Pos Players Score %
North / South
1 Chris Young & Rod Smart 60.77
2 Crombie McNeil & Diane Johnstone 56.40
3 Roger Poulter & Jeanne Boydell 55.56
4 Alyson Middleton & Colin Clark 54.71
East / West
1 Margaret Dickinson & Winnie Perry 72.22
2 Andy Briggs & Milli Fawssett 65.32
3 Alex Buchan & Julie Harris 57.07
4 David Walker & Sarah Peacock 50.51

Eastbourne Bridge Club News:

Beginners, Improvers & Intermediate lessons now underway

Supervised play sessions - play, learn & discuss:

Monday 10.15 - 12.30,

Tuesday mornings, 10.00 - 12.00

Monday afternoon, regular session now under way

Sunday morning workshops,1 per month,

November 16th 10.30.- 12.30 End Plays

See the website for more details:

https://www.bridgewebs.com/eastbourn

