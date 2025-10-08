Eastbourne Bridge Club session results week ending Sunday 5th October 2025
Top 4 or 5 places shown. For more details see the club website. https://www.bridgewebs.com/eastbourne
Monday 29th September: Afternoon
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Sally Clark & Raquel Berdichevsky
|62.50
|2
|Mary Fogo & Kathy Hill
|56.55
|3
|David Spencer & Jane Spencer
|54.17
|4
|Pam Blackman & Nicholas Rogers
|48.21
Tuesday 30th September Afternoon Simple Systems
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Philip Hill & Kathy Hill
|66.67
|2=
|Pam Pelling & Leslie Fowle
|58.57
|2=
|Christine Horley & Archie Warren
|58.57
|4
|Peter Booth & Ann Booth
|53.33
|5
|Ann Pennycuick & Joanne Green
|52.50
|6
|Pam Vickery & Anne Byrne
|51.43
Wednesday 1st October Morning. ACOL
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Christine Holt & Judy Procter
|67.86
|2
|Meg Reed & Jane Spencer
|59.18
|3
|David Field & Dee Spicer
|57.59
|4
|Bruce Armstrong & William Buss
|56.12
|5
|George Jaklinski & Linda Liddell
|51.53
|East / West
|1
|Fiona Ross & Jeffrey Barnes
|58.93
|2
|Tony Dunlop & Marianna Conte
|56.70
|3
|Andrea Radcliffe & Usha Imison
|54.91
|4
|Harry Donker & Joan Donker
|51.34
|5
|Carole Slack & Elisabeth Jahn
|47.77
Wednesday 1st October Afternoon
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Chris Young & Rod Smart
|61.61
|2
|Crombie McNeil & Helen McNeil
|59.52
|3
|Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz
|53.27
|4
|Mary Sim & Chatterton Sim
|52.98
|East / West
|1
|David Spencer & David Lampert
|59.82
|2
|Mary Fogo & Chimi Notenboom
|58.33
|3
|Michael Elgin & Sue Walsh
|51.79
|4
|Alex Buchan & Shizuko Bell
|50.89
Thursday 2nd October Afternoon Intermediate ACOL
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|John King & Mary Winchester
|61.90
|2
|Toni Silver & Pearl Silver
|54.29
|3
|Gill Hill & One PLAYER
|52.38
|4
|John Chester & Helen Ward
|50.00
|5
|Marianna Conte & Nuala Muldoon
|49.05
|East / West
|1
|Sheila Smurthwaite Paisey & Julie Brough
|63.33
|2
|Berni vanHaeften & Christine Holt
|55.56
|3
|Annelie Triandafyllou & Nick Moxom
|52.78
|4=
|Pat Veal & Thomas Dineen
|49.44
|4=
|Ami Reece & Robert Reece
|49.44
Friday 3rd October. Afternoon Swiss Pairs
|Pos
|Players
|Wins / Draws
|Total
|1
|David Lampert & Stuart Barker
|5
|79
|2
|Pam Blackman & Ann Pennycuick
|4
|72
|3
|Owen Boydell & Ann Hall
|4
|68
|4
|Judy Barnett & Colin Clark
|4
|64
|5
|Ken Ford & Jill Hassan
|2
|60
Saturday 4th October. Afternoon
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz
|66.67
|2
|Roger Poulter & Jeanne Boydell
|64.81
|3
|David Benjamin & Michael Keeping
|62.04
|4
|Alyson Middleton & Colin Clark
|53.70
|5
|Nick Warren & Gill Cowan
|53.01
|East / West
|1
|Stewart Pennycuick & Sarah Peacock
|59.26
|2
|Mary Sim & Chatterton Sim
|55.56
|3
|David Spencer & David Walker
|53.91
|4
|Andy Briggs & Milli Fawssett
|51.85
|5
|Michael Elgin & Michelle Kelly
|50.41