Eastbourne Bridge Club session results week ending Sunday 5th October 2025

By Bruce Carrison
Contributor
Published 8th Oct 2025, 16:48 BST
Updated 8th Oct 2025, 16:52 BST
Top 4 or 5 places shown. For more details see the club website. https://www.bridgewebs.com/eastbourne

Monday 29th September: Afternoon

Pos Players Score %
1 Sally Clark & Raquel Berdichevsky 62.50
2 Mary Fogo & Kathy Hill 56.55
3 David Spencer & Jane Spencer 54.17
4 Pam Blackman & Nicholas Rogers 48.21

Tuesday 30th September Afternoon Simple Systems

Pos Players Score %
1 Philip Hill & Kathy Hill 66.67
2= Pam Pelling & Leslie Fowle 58.57
2= Christine Horley & Archie Warren 58.57
4 Peter Booth & Ann Booth 53.33
5 Ann Pennycuick & Joanne Green 52.50
6 Pam Vickery & Anne Byrne 51.43

Wednesday 1st October Morning. ACOL

Pos Players Score %
North / South
1 Christine Holt & Judy Procter 67.86
2 Meg Reed & Jane Spencer 59.18
3 David Field & Dee Spicer 57.59
4 Bruce Armstrong & William Buss 56.12
5 George Jaklinski & Linda Liddell 51.53
East / West
1 Fiona Ross & Jeffrey Barnes 58.93
2 Tony Dunlop & Marianna Conte 56.70
3 Andrea Radcliffe & Usha Imison 54.91
4 Harry Donker & Joan Donker 51.34
5 Carole Slack & Elisabeth Jahn 47.77

Wednesday 1st October Afternoon

Pos Players Score %
North / South
1 Chris Young & Rod Smart 61.61
2 Crombie McNeil & Helen McNeil 59.52
3 Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz 53.27
4 Mary Sim & Chatterton Sim 52.98
East / West
1 David Spencer & David Lampert 59.82
2 Mary Fogo & Chimi Notenboom 58.33
3 Michael Elgin & Sue Walsh 51.79
4 Alex Buchan & Shizuko Bell 50.89

Thursday 2nd October Afternoon Intermediate ACOL

Pos Players Score %
North / South
1 John King & Mary Winchester 61.90
2 Toni Silver & Pearl Silver 54.29
3 Gill Hill & One PLAYER 52.38
4 John Chester & Helen Ward 50.00
5 Marianna Conte & Nuala Muldoon 49.05
East / West
1 Sheila Smurthwaite Paisey & Julie Brough 63.33
2 Berni vanHaeften & Christine Holt 55.56
3 Annelie Triandafyllou & Nick Moxom 52.78
4= Pat Veal & Thomas Dineen 49.44
4= Ami Reece & Robert Reece 49.44

Friday 3rd October. Afternoon Swiss Pairs

Pos Players Wins / Draws Total
1 David Lampert & Stuart Barker 5 79
2 Pam Blackman & Ann Pennycuick 4 72
3 Owen Boydell & Ann Hall 4 68
4 Judy Barnett & Colin Clark 4 64
5 Ken Ford & Jill Hassan 2 60

Saturday 4th October. Afternoon

Pos Players Score %
North / South
1 Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz 66.67
2 Roger Poulter & Jeanne Boydell 64.81
3 David Benjamin & Michael Keeping 62.04
4 Alyson Middleton & Colin Clark 53.70
5 Nick Warren & Gill Cowan 53.01
East / West
1 Stewart Pennycuick & Sarah Peacock 59.26
2 Mary Sim & Chatterton Sim 55.56
3 David Spencer & David Walker 53.91
4 Andy Briggs & Milli Fawssett 51.85
5 Michael Elgin & Michelle Kelly 50.41
