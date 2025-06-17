Join this joyful singing picnic in Bosham
Join Joyful Singing, Singing Mamas and Sing2Health for a welcoming and fun-filled musical picnic in the gorgeous gardens at Green Door Centre, Bosham Wednesday 2nd July 12:30pm Collecting for The Alzheimer's Society
Bring a picnic and picnic blanket/chair and enjoy it in the beautiful gardens at Green Door Centre in Bosham, whilst being serenaded by local singing groups.
Collection for The Alzheimers Society, the UK's largest dementia support charity in the UK
FREE parking
Drinks/cakes available from The Diddyvan
Details/donate at
sing2health.com/community