Join this joyful singing picnic in Bosham

By Ruth Routledge
Contributor
Published 17th Jun 2025, 11:08 BST
Updated 17th Jun 2025, 11:17 BST
Join Joyful Singing, Singing Mamas and Sing2Health for a welcoming and fun-filled musical picnic in the gorgeous gardens at Green Door Centre, Bosham Wednesday 2nd July 12:30pm Collecting for The Alzheimer's Society

Bring a picnic and picnic blanket/chair and enjoy it in the beautiful gardens at Green Door Centre in Bosham, whilst being serenaded by local singing groups.

Collection for The Alzheimers Society, the UK's largest dementia support charity in the UK

FREE parking

Joyful Singers at Green Door Centreplaceholder image
Joyful Singers at Green Door Centre

Drinks/cakes available from The Diddyvan

Details/donate at

sing2health.com/community

Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice