East Sussex electric bike crash sparks police response

There has been a reported incident in the late afternoon on Blatchington Road in Hove.
It is believed that a bike crashed into a car, which has caused ‘serious injuries’.
Photos from Freelance photographer Eddie Mitchell show police at the scene.
We are approaching the police for a comment.
