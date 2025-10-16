East Sussex electric bike crash sparks police response

East Sussex electric bike crash sparks police responseplaceholder image
By Henry Bryant
Published 16th Oct 2025, 19:32 BST
An electric bike crash in Hove has sparked an emergency response.

There has been a reported incident in the late afternoon on Blatchington Road in Hove.

It is believed that a bike crashed into a car, which has caused ‘serious injuries’.

Photos from Freelance photographer Eddie Mitchell show police at the scene.

We are approaching the police for a comment.

