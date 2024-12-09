Man suffers minor injuries after car overturns following crash in Pevensey

Police said that officers were called to the collision on Eastbourne Road in Pevensey around 5pm on Sunday, December 8.
The collision involved two cars, with one turning on its roof following the crash.
A spokesperson for Sussex Police confirmed that one man suffered ‘minor’ injuries following the incident.
The spokesperson said: “Police were called to a collision involving two cars on Eastbourne Road, Pevensey Bay shortly before 5pm on Sunday, December 8.
“A man suffered minor injuries.”
