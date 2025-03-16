Police cordon off property after car collides into East Sussex home

Sam Pole
By Sam Pole

Trainee Reporter

Published 16th Mar 2025, 14:55 BST
An East Sussex house was cordoned off by police following an incident in the late evening.

Emergency services were called to Martin Road in Hove after a car collided into the home.

The scene was reported to take place just after 8pm on Saturday, March 15, leading to police to cordon of the property.

Sussex Police have been contacted for further comment.

