Good news as food hygiene ratings awarded to five Mid Sussex establishments
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Kazi's Curry Mahal at Kazis Curry Mahal, 3 Keymer Parade, Keymer Road, Burgess Hill; rated on January 24
• Rated 5: Village Brew at The Estate Office, Station Road, Crawley Down; rated on January 20
• Rated 5: Lyona at 46 High Street, Hurstpierpoint, West Sussex; rated on January 17
Pubs, bars and nightclubs
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Lindfield Football Club at Lindfield Common Cricket Pavilion, Backwoods Lane, Lindfield; rated on January 30
• Rated 5: Savannah at 44 - 46 The Broadway, Haywards Heath, West Sussex; rated on January 22