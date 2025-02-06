Good news as food hygiene ratings awarded to five Mid Sussex establishments

By Adam Care, Data Reporter
Published 6th Feb 2025, 15:49 BST
New food hygiene ratings have been awarded to five of Mid Sussex’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.

Restaurants, cafes and canteens

The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Kazi's Curry Mahal at Kazis Curry Mahal, 3 Keymer Parade, Keymer Road, Burgess Hill; rated on January 24

The latest food hygiene ratings for Mid Sussex

• Rated 5: Village Brew at The Estate Office, Station Road, Crawley Down; rated on January 20

• Rated 5: Lyona at 46 High Street, Hurstpierpoint, West Sussex; rated on January 17

Pubs, bars and nightclubs

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Lindfield Football Club at Lindfield Common Cricket Pavilion, Backwoods Lane, Lindfield; rated on January 30

• Rated 5: Savannah at 44 - 46 The Broadway, Haywards Heath, West Sussex; rated on January 22

