Temporary traffic lights set to last a week as emergency roadworks begin in Hailsham
Emergency roadworks anticipated to last a week have begun in Hailsham.
East Sussex Highways confirmed that emergency gas works are being undertaken by Southern Gas Networks (SGN) on South Road outside the petrol station.
The works begun on Friday, September 26 and are expected to be finished on October 3.
A spokesperson for East Sussex Highways added: “There are temporary traffic lights in place.
"The works are anticipated to be finished by Friday, October 3.
"Thank you for your patience.”