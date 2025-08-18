A busy week for Wittering bowlers
Diane Leach, Kate Cramp, Ros Hanbury, Carole Tuffin lost 9-29
Allie Mill, Maureen Mulligan, Chris Bruce, Julie Mulligan lost 11-20
Witterings 28 – Norfolk Green 38 BML Div1
Paul Chivers, Grant Jenkins, Chris Bruce lost 16-20
Stuart Hooker, Carole Tuffin, Ian Ford lost 12-18
Witterings 17 – Norfolk Green 13 Friendly
Adrian Martin, Jean Tadd, Dave Mill. Won 17-13
Witterings 28 – Storrington 41 BML Div2
Sandy Langworthy, Dave Buckton, Trevor Palmer lost 8-28
Adrian Martin, Jean Tadd, Dave Mill. Won 20-13
A nice game play in very hot conditions, saw the game equal on rinks but losing overall 28-41 giving a points score of 2 to the Witterings and 4 to Storrington.
Witterings 20 – Storrington 29 Friendly
Bryony Jessiman, Phil Hand, Grant Jenkins lost 20-29.
Witterings 72 – Petworth 55 WSBL Div2
Ron Prior, Paul Chivers, Eric Shoyer, Lindsay Bangs won 22-12
Dan Cripp, Colin Carter, Brian Barnes, Ian Ford won 18-14
Jim MacPherson, Dave Mill, Ian Harper,Mark White won 18-12
Ian Linfield, Kevin Gibbs, Terry Hayes, Gwilym Morgan lost 14-17
A good result for Witterings with wins on three rinks.
8 points Witterings 2 points Petworth.
Witterings 29 – Crablands Green 29 GS&M Div1
Sandy Langworthy, Jean Tadd, Diane Leach, Carole Tuffin lost 12-13
Allie Mill, Maureen Mulligan, Julie Mulligan, Chris Bruce won 17-16