A busy week for Wittering bowlers

By Jen Knotts
Contributor
Published 18th Aug 2025, 16:21 BST
Updated 19th Aug 2025, 11:40 BST
Tell us your club news.placeholder image
Tell us your club news.
Witterings 20 – Worthing Pavilion 49 GS&M Div1

Diane Leach, Kate Cramp, Ros Hanbury, Carole Tuffin lost 9-29

Most Popular

Allie Mill, Maureen Mulligan, Chris Bruce, Julie Mulligan lost 11-20

Witterings 28 – Norfolk Green 38 BML Div1

Paul Chivers, Grant Jenkins, Chris Bruce lost 16-20

Stuart Hooker, Carole Tuffin, Ian Ford lost 12-18

Witterings 17 – Norfolk Green 13 Friendly

Adrian Martin, Jean Tadd, Dave Mill. Won 17-13

Witterings 28 – Storrington 41 BML Div2

Sandy Langworthy, Dave Buckton, Trevor Palmer lost 8-28

Adrian Martin, Jean Tadd, Dave Mill. Won 20-13

Hide Ad
Hide Ad

A nice game play in very hot conditions, saw the game equal on rinks but losing overall 28-41 giving a points score of 2 to the Witterings and 4 to Storrington.

Witterings 20 – Storrington 29 Friendly

Bryony Jessiman, Phil Hand, Grant Jenkins lost 20-29.

Witterings 72 – Petworth 55 WSBL Div2

Ron Prior, Paul Chivers, Eric Shoyer, Lindsay Bangs won 22-12

Dan Cripp, Colin Carter, Brian Barnes, Ian Ford won 18-14

Jim MacPherson, Dave Mill, Ian Harper,Mark White won 18-12

Ian Linfield, Kevin Gibbs, Terry Hayes, Gwilym Morgan lost 14-17

A good result for Witterings with wins on three rinks.

8 points Witterings 2 points Petworth.

Witterings 29 – Crablands Green 29 GS&M Div1

Sandy Langworthy, Jean Tadd, Diane Leach, Carole Tuffin lost 12-13

Allie Mill, Maureen Mulligan, Julie Mulligan, Chris Bruce won 17-16

Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice