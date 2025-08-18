Guestling Bowls Club latest results

Results from our latest matches (Guestling names only).

GUESTLING 83 SIDLEY MARTLETS 41

R Stoodley, J Ross, M Read won 19 - 14

R Doswell, N Wilmshurst, S Davies won 23 - 8

P Jobbins, F Lamb, M Bailey won 24 - 10

L Harford, P Bailey, A Ellison won 17 - 9

GUESTLING 54 BENENDEN 39

S Stunt, S Davies, A Ellison won 17 - 12

K Lewington, P Bailey, I Tree lost 12 -14

L Harford, R Fox, P Stunt won 25 - 13

CRANBROOK 61. GUESTLING 83

R Stoodley, P Bailey, P Stunt lost 15 - 24

R Doswell, C Lamb. S Davies won 20 - 11

P Jobbins, S Stunt, A Ellison won 30 - 9

A Eldridge, R Andrews, M Read won 18 - 17

NINFIELD 44. GUESTLING 71

P Jobbins, T Blackford, A Ellison won 18 - 8

R Stoodley, S Davies plus a guest bowler lost 12 - 16

L Harford, S Stunt, R Fox won 17 - 10

A Humphrey, R Andrews, P Stunt won 24 - 10