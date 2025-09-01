Guestling Bowls Club results
GUESTLING 108. HASTINGS 39
L Harford, C Lamb, R Fox won 38 - 2
A Humphrey, S Davies, G Gibbs lost 17 - 18
R Andrews, P Bailey, A Ellison won 28 - 6
R Stoodley, J Ross, M Bailey won 25 - 13
GUESTLING 64. HOLLINGTON 65
P Southall, P Bailey, A Ellison lot 14 - 16
R Stoodley, J Ross, M Bailey lost 17 - 19
R Doswell, C Parslow, S Davies won 14 - 12
P Jobbins, I Tree, M Read won 19 - 18
GUESTLING 62. WESTFIELD 73
R Doswell, S Stunt, R Fox lost 15 - 18
C Parslow, E Ripley, P Stunt lost 17 - 22
P Jobbins, M Read, A Ellison lost 14 - 21
R Stoodley, R Andrews, S Davies won 16 - 12