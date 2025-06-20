Guestling Bowls Club results
Here are the latest results from Guestling Bowls Club.
Guestling 34 Cranbrook 57: P Jobbins, B Pearson, S Davies won 16-15; L Harford, C Parslow, P Stunt lost 8-21; R Stoodley, P Southall/F Lamb, I Tree lost 10-21.
Guestling 59 Hellingly 58: T Blackford, R Andrews, S Davies lost 15-18; C Parslow, R Fox, M Bailey won 15-13; L Harford, S Potter, G Gibbs won 15-11; R Stoodley, R Doswell/J Ross, A Ellison lost 14-16.
Beckley 57 Guestling 58: S Stunt, S Davies, G Gibbs won 21-16; P Jobbins, R Fox, P Stunt lost 16-25; L Harford, R Andrews, A Ellison won 21-16.