East Sussex entertainment listings, Friday, August 30, to Thursday, September 5

FRIDAY, AUGUST 30

COMEDY

KEVIN FRASER LIVE – LEAVE THE WORLD BEHIND 2019: 7.30pm, from £19, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

KRATER COMEDY CLUB: Friday and Saturday, various times, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Acts can include: Kai Humphries, Jarred Christmas, Alun Cochrane and MC Erich McElroy. Visit www.komedia.co.uk/brighton to see who’s performing each night.

GIGS

Fastlove – A Tribute to George Michael: 7.45pm, from £25.15, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

Pipeline: Ft. Fliptrix, Coops, Confucius Mc and Chris P Cuts. 11pm-3am, £8-£20, Concorde 2, 286A Madeira Drive, 01273 673311. A series of hiphop events in the UK, Ireland and Sweden raising funds to build a fresh water pipeline in the remote village of Bimiri, 56km east of Kathmandu, Nepal. REWIND: 11pm, £3-£8, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Music from some of Brighton’s best underground talent.

Scare Taxi: 7.30pm, £5, Latest Music Bar, 01273 687171. Album launch party.

SATURDAY, AUGUST 31

GIGS

DRUM AND BASS ARENA BRIGHTON BBQ: 7pm, £10-£15, Concorde 2, 286A Madeira Drive, 01273 673311.

King Lagoon’s Flying Swordfish: 9pm, free/ pay what you like, Rialto Theatre, Dyke Road, Brighton, 01273 725230. An energetic ‘outernational’ launch for the new King Lagoon’s Flying Swordfish Dance Band single.

The Rocket Man – A Tribute to Sir Elton John: 7.45pm, from £29.15, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

Jesse Lége, Joel Savoy and Kelli Jones: 8pm, £12 Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076. Traditional Cajun French music from the prairies of Southwest Louisiana.

OTHER

Theatre Royal Historical Tour: 11.30am, £7.50, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

SUNDAY, SEPTEMBER 1

COMEDY

BENT DOUBLE: 7.30pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. A gay-friendly, irreverent night of fun and frolics. Headliner – Andrew Doyle with Heidi Regan, Rosie Jones and MC Zoe Lyons.

GIGS

LAURA JANE GRACE & FRANK IERO: 7.30pm-11pm, £20, Concorde 2, 286A Madeira Drive, 01273 673311.

MONDAY, SEPTEMBER 2

GIGS

Lewsberg: 8pm, £7, Latest Music Bar, 14-17 Manchester Street. Lewsberg from Rotterdam are a four-piece rock group named after writer Robert Loesberg.

TUESDAY, SEPTEMBER 3

GIGS

King Yellowman And The Sagittarius Band: Plus support from Samsara Collective. 7.30pm, £15, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

Charlie Parr + JD Wilkes: 7.30pm, £15, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076.

OTHER

Action For Happiness: Minimalism – a documentary about the important things. 6.45pm, Latest Music Bar, 01273 687171.

STAGE

Bianca Del Rio: 7.30pm, tickets from £39.05, Brighton Centre, 0844 8471515, brightoncentre.co.uk. The self-proclaimed ‘Clown in a Gown’ will tell tales of her world travels and the outrageous circus that is her life.

THURSDAY, SEPTEMBER 5

COMEDY

SOLVE-ALONG-A-MURDER-SHE-WROTE: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, 0845 293 8480.

CINEMA (by Jane Bullen)

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): A Million Little Pieces (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 3.10, 7.50; Tue 3.10, 7.30; Thu 2.30, 7.50. Angel Has Fallen (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.00, 2.50, 5.40, 8.30; Thu 2.40, 5.30, 8.30. Crawl (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 5.00; Tue 5.20; Thu 1.20, 5.50. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.50, 2.30; Wed 12.10, 2.40; Thu 5.20. Fast And Furious: Hobbs And Shaw (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 1.50, 7.30; Tue 2.10, 5.10; Thu 1.30, 8.20. Good Boys (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 5.20; Tue 5.30; Thu 3.30. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri, Sat, Sun, Mon, Wed & Thu 1.10, 4.40, 8.10; Tue 12.40, 4.20, 7.50. Hindi: Saaho (tbc) Fri, Sat, Sun, Mon, Wed & Thu 8.00; Tue 8.10. Scary Stories To Tell In The Dark (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 5.50, 8.20; Thu 2.20, 5.10, 8.50. Spider-Man: Far From Home (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.20. The Angry Birds Movie 2 (U) Fri, Sat, Mon & Wed 11.20; Tue 11.40. The Informer (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.50, 3.30, 6.10, 8.50; Thu 1.00, 3.40, 6.20, 9.00. The Lego Movie 2 (U) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 10.00. The Lion King (PG) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 11.10, 2.00, 4.50, 7.40; Thu 3.10, 6.00. The Secret Life Of Pets 2 (U) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 10.10. Toy Story 4 (U) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 10.00, 12.30, 3.00, 5.30; Tue 10.00, 12.30, 3.00; Thu 4.30. UglyDolls (U) Fri, Sat, Mon & Wed 10.50; Tue 10.30. Autism Friendly: The Angry Birds Movie 2 (U) Sun 11.00. Withnail And I (Re: 2014) (15) Tue 8.00. IT + IT Chapter Two Double Bill (15) Thu 7.00.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri & Wed 5.00, 8.30; Sat, Sun, Mon & Tue 4.00, 7.30; Thu 3.30. Blinded By The Light (12A) Fri & Wed 11.00, 2.00; Sat & Mon 1.00; Tue 10.30, 1.15; Thu 10.00, 12.45. Kids’ Club: Spy Kids (U) Sat 10.30. Toddler Time: Hey Duggee: Programme 19 (U) Mon 11.00. Magnolia (18) Sun 12.00. It: Chapters 1 & 2 (15) Thu 7.00.

EASTBOURNE

Curzon (01323 731441): Angel Has Fallen (15) Fri-Thu 2.00, 5.10, 8.10. Mrs Lowry And Son (PG) Fri-Thu 2.05, 5.05, 8.05. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri-Thu 2.00, 5.00, 7.30.

Cineworld At The Beacon (0330 333 4444): Angel Has Fallen (15) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 12.00, 2.50, 5.40, 7.20, 8.30; Sun 12.10, 2.50, 5.40, 7.20, 8.30; Thu 12.10, 2.50, 5.40, 8.30. Crawl (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 6.40, 8.50; Thu 1.50, 6.40, 8.50. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 11.00, 1.40, 4.10; Sun 10.50, 1.40, 4.10; Thu 4.10. Fast And Furious: Hobbs And Shaw (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 1.20, 4.20, 8.20; Thu 12.50, 4.00, 8.20. Good Boys (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 6.00; Thu 1.20, 6.00. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri-Thu 1.10, 4.40, 8.10. Scary Stories To Tell In The Dark (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 3.20, 5.30, 8.00; Thu 12.20, 3.00, 5.30, 8.00. The Angry Birds Movie 2 (U) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 10.40. The Informer (15) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 12.50, 3.30, 6.10, 8.40; Sun 12.00, 2.40, 6.10, 8.40; Thu 1.00, 3.30, 6.10, 8.40. Movies For Juniors: The Lego Movie 2 (U) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 10.20. Sun 10.00. The Lion King (PG) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 11.10, 12.20, 2.00, 4.50, 7.40; Thu 2.00, 4.50, 7.40. Movies For Juniors: The Secret Life Of Pets 2 (U) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 10.00; Sun 10.10. Toy Story 4 (U) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 10.10, 12.30, 3.00; Sun 10.30, 1.00, 3.40; Thu 3.40. UglyDolls (U) Fri, Sat, Mon, Tue & Wed 10.50; Sun 10.40. Autism Friendly Screening: The Angry Birds Movie 2 (U) Sun 11.00. IT + IT Chapter Two Double Bill (15) Thu 7.00.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Dora And The Lost City of Gold (PG) Fri-Thu 1.45. Toy Story 4 (U) Fri-Thu 3.20. The Lion King (PG) Fri-Thu 1.55. UglyDolls (U) Fri-Wed 1.15. The Angry Birds Movie 2 (U) Fri-Wed 11.45. Angel Has Fallen (15) Fri-Thu 4.20, 8.00. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri-Thu 4.30, 7.20. Blinded By The Light (12A) Fri-Thu 5.40. Crawl (15) Fri-Thu 8.20. Kids Crew: Dumbo (PG) Sat 10.20. Kids Crew: The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 10.20.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): The Lion King (PG) Fri, Sun, Mon & Tue 2.15. Adventure Boyz (PG) Fri 11.00. Fast And Furious: Hobbs And Shaw (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 7.45. Kids 4 A Quid: Aladdin (PG) Sat 2.15. Autism Friendly Screening: Aladdin (PG) Sun 10.30.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (Next film September 20.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (Next film September 19.)

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film September 12.)

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): The Souvenir (15) Fri 5.45, 8.15; Sat 2.30, 5.15; Sun 3.00, 8.15; Mon & Thu 3.30, 8.15; Tue 3.15, 6.00; Wed 3.00, 5.30. Pain And Glory (15) Fri & Thu 2.45, 8.30; Sat & Sun 6.00, 8.30; Mon 2.45, 5.15; Tue & Wed 6.15, 8.45. Bait (15) Fri 3.15, 6.15; Sat 4.00, 6.30; Sun 3.45, 6.15; Mon 6.15; Tue 9.00; Wed 4.00, 6.45; Thu 6.00. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri & Thu 5.15; Sat & Mon 7.45; Sun 2.45; Tue 5.45; Wed 8.00. Inna Da Yard (12A) Fri & Sat 3.45, 8.45; Sun 5.45, 8.45; Mon 5.45; Tue 8.45; Wed 9.00; Thu 4.00, 8.45. Hail Satan? (15) Mon 3.15; Wed 4.15; Thu 6.15. Asterix: The Secret Of The Magic Potion (PG) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 11.00; Thu 11.15; Relaxed: Sat 11.15; Autism Friendly: Sun 11.15. NT Live: The Lehman Trilogy (12A) Tue 1.30. Dementia Friendly: On The Town (U) Tue 2.00. Strangers On A Train (PG) Mon 8.30. Stand By Me (15) Thu 11.00.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): The Lion King (PG) Fri & Sat 4.45; Sun 7.30. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Fri & Sat 10.30, 2.40; Sun 10.30, 5.15. Horrible Histories – The Movie: Rotten Romans (PG) Fri, Sat & Sun 12.35. Spider-Man: Far From Home (12A) Fri 7.15; Sun 2.40. The Breakfast Club (15) Sat 7.30.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film September 21.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): (Next film September 14.)

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): Mrs Lowry And Son (PG) Fri-Thu 4.30, 6.30, 8.35. Angel Has Fallen (15) Fri, Sat, Mon, Wed & Thu 8.25; Sun 5.30; Tue 3.45. Playmobil: The Movie (U) Fri & Sat 10.45; Sun 10.30; Mon 1.15; Tue 11.30; Wed & Thu 12.45. UglyDolls (U) Fri & Sat 1.00; Sun 10.35; Mon 10.30; Tue 11.15; Wed & Thu 10.45. Once Upon a Time In Hollywood (18) Fri, Sat, Mon, Wed & Thu 5.15, 8.00; Sun 5.00, 8.00; Tue 8.00. Pain And Glory (15) Fri, Sat & Mon-Thu 5.40; Sun 3.00. The Lion King (PG) Fri, Wed & Thu 11.15, 2.00, 3.10; Sat 2.00, 3.10; Sun, Mon & Tue 2.00. Toy Story 4 (PG) Fri, Sat, Wed & Thu 1.00, 3.00; Sun 12.45, 2.45; Mon & Tue 3.30. Angry Birds 2 (U) Fri, Sat, Wed & Thu 10.45; Sun 12.35; Mon 11.00; Tue 1.15. Saturday Morning Movie: The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 10.30. Marianne And Leonard: Words Of Love (12A) Sun 8.15. If . . . (15) Tue 7.00.

