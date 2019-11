East Sussex entertainment listings, Friday, November 29, to Thursday, December 5

Concerts, stage shows, films, exhibitions and stand-up comedy gigs

FRIDAY, NOVEMBER 29

COMEDY

John Robins – Hot Shame: 7.30pm, £19, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

KRATER COMEDY CLUB: Friday and Saturday, various times, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Acts can include: Erich McElroy, Bethany Black, Adam Bloom, MC Stephen Grant, Thomas Green, Bethany Black, MC Abigoliah Schamaun. Visit www.komedia.co.uk to see who’s performing each night.

THE MAYDAYS: 7.30pm, £10, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

Celtic Christmas Strings: 7.30pm, £19.50 (unreserved seating), The Old Chapel, Alfriston, hailshampavilion.co.uk. A feast of harp and guitar from Máire Ní Chathasaigh and Chris Newman that features a blend of traditional Irish music and festive favourites.

CARNIVAL COLLECTIVE AND FRIENDS: The 25th anniversary Big Birthday Bash. 11pm, £15, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

Simon & Garfunkel Through The Years: Until Sunday, 9pm, £25, Trading Boundaries, Sheffield Green, Fletching, 01825 790200, www.tradingboundaries.com.

The Curst Sons: 8pm-11.30pm, free entry, all welcome, Lewes Con Club, 01273 473076.

80s Live: 7.45pm, from £24, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

SATURDAY, NOVEMBER 30

COMEDY

FUNNY WOMEN: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Lulu Popplewell (host), Ruby Carr, Saven Chadha, Maggie Kowalski, Simone Belshaw, headliner Olga Koch.

COMMUNITY

CHRISTMAS Fair: All welcome at the Wallands School, Lewes. 1pm-3.30pm, £1 per person entry. Come along for a fun and festive afternoon, and support a local community primary school. Crafts, stalls, cafe, bar, raffle and a visit from Santa.

Christmas Open Day: 11am–4pm, free, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

GIGS

King Kurt plus Snakerattlers: 7.30pm, tickets £18, plus booking fee, www.wegottickets.com. Lewes Con Club, 01273 473076.

One Night of Elvis – Lee Memphis King: 7.30pm, from £23.50, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

Sam Fender: 7pm, £20, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

SCARED TO DANCE: BRIGHTON SPECIAL: 11pm, £6, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

SUNDAY, DECEMBER 1

COMEDY

BENT DOUBLE: Headliner Rob Deering, Abigoliah Schamaun, Andrew White, MC Laura Lexx. 7.30pm, £14-£18, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

THE NOISE NEXT DOOR – AT SEA! 3pm, £8, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

CONCERTS

Brighton Philharmonic Orchestra: 2.45pm, £14.50-£42.50 (under 18s, students half price), Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

GIGS

JOY. PRESENTS: RALPH TV + SUPPORT: 7.30pm, £8, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

Lewkulele Charity Afternoon: 3pm-5pm, free entry, all welcome. Lewes Con Club, High Street, Lewes, 01273 473076.

Spizzenergi: 7.40pm, £15, Lewes Con Club, High Street, Lewes, 01273 473076.

The Glenn Miller Orchestra: 3pm, from £13, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

MONDAY, DECEMBER 2

COMMUNITY

EXTINCTION REBELLION TALK: ‘Are we heading for extinction? And if so, what to do about it’. Methodist Church, 82 High Street, Hailsham, 7.30pm.

GIGS

GOLDENVOICE PRESENTS: TEMPLES: 7pm, £16, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

MUNA: 7.30pm, £13.50, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, www.concorde2.co.uk.

Van Morrison: Plus support James Hunter. Monday and Tuesday, £48, £68, £78, 7.30pm, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

TUESDAY, DECEMBER 3

COMEDY

NEW ACT NIGHT: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. The latest fledglings from Jill Edwards’ Comedy Workshops.

GIGS

BAND OF SKULLS: 7.30pm-11pm, £16, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, www.concorde2.co.uk.

STAGE

RUPAUL’S DRAG RACE: 8pm, from £39.40, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

WEDNESDAY, DECEMBER 4

CONCERTS

The Big Christmas Singalong: 7.30pm, £12, £8 concessions, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

The Horne Section: 8pm, from £29.15, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

GIGS

BIMM: END OF TERM SHOWCASE: 7.30pm-11pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, www.concorde2.co.uk.

Dido: 8pm, from £36.25, Brighton Centre, brightoncentre.co.uk.

THURSDAY, DECEMBER 5

GIGS

British Sea Power 3: 7.30pm, £15, Lewes Con Club, 01273 473076. Support from Divine Androgyne (Tom White playing a pure drone set), Pete Wiggs DJ and Brighton & Hove City Brass. Yan, Noble and Sumner will be performing as BSP3 in a unique semi acoustic and electronic backed fashion. Con Club members tickets (one each) available behind the bar for £12.

Emeli Sandé: 7.30pm, £38, £50.50, £68, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org.

MY BABY: 7pm, £15, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, www.concorde2.co.uk.

STAGE

Stick Man: Thu 4.30pm; Fri 10.30am, 4.30pm; Sat 10.30am, 1pm, 4pm. Tickets from £17.15, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

CINEMA (by Jane Bullen)

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): Charlie’s Angels (12A) Fri & Thu 2.40, 5.20, 8.40; Sat 12.20, 5.30, 8.50; Sun 2.40, 5.30, 8.50; Mon, Tue & Wed 2.40, 5.20, 8.00. 3D: Frozen II (U) Sat & Sun 3.50. Frozen II (U) Fri, Mon, Wed & Thu 2.40, 3.40, 5.10, 6.10, 7.50; Sat & Sun 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 1.20, 2.10, 3.00, 5.30, 6.20, 8.00; Tue 2.40, 3.40, 5.10, 6.10, 8.10. Knives Out (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.30, 5.30, 8.30; Sat & Sun 2.00, 4.40, 7.40. Last Christmas (12A) Fri & Thu 3.10, 5.40, 8.10; Sat 5.10, 7.40; Sun 12.10, 5.10, 7.40; Mon 4.10, 8.40; Tue 3.10, 5.40, 8.40; Wed 4.30, 8.40. Le Mans ‘66 (12A) Fri & Thu 8.00; Sat & Sun 8.20. Movies For Juniors: The Queen’s Corgi (PG) Sat 10.10; Sun 10.00. Maleficent: Mistress Of Evil (PG) Sat 11.10. Unlimited Screening: Playing With Fire (tbc) Sat 3.00. Autism Friendly Screening: Frozen II (U) Sun 11.00. Les Miserables: The Staged Concert (12A) Mon 6.45. Secret Unlimited Screening 13 (tbc) Tue 7.45. Elf (PG) Wed 7.00.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Dementia Friendly Screening: The Lion King (PG) Fri 11.00. The Biggest Little Farm (PG) Fri 1.45, 6.30; Sat 1.00, 6.15; Sun 3.45; Mon 4.30; Tue & Thu 6.45; Wed 2.45; Silver Screen: Tue & Thu 11.00. Judy & Punch (15) Fri 4.00; Sat 8.30; Sun 6.00; Mon 2.00; Tue & Thu 9.00; Wed 5.00; Silver Screen: Tue & Thu 4.15. Harriet (12A) Fri 8.45; Sat 3.15; Sun 8,30; Mon 11.00; Silver Screen: Tue & Thu 1.15; Big Scream: Wed 11.45. CBeebies Christmas Show: Hansel And Gretel (tbc) Sat & Sun 11.00. Vintage Sundays: The Apartment (PG) Sun 12.50. Les Miserables: The Staged Concert (12A) Mon 6.45. Branagh Theatre Live: The Winter’s Tale (Encore) (PG) Wed 7.30.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Fri 7.45; Sat & Sun 2.15, 7.45. The Good Liar (15) Mon & Tue 7.45; Wed & Thu 2.15, 7.45.

LEWES

Depot (01273 525354): Knives Out (12A) Fri, Sat & Thu 3.00, 5.45, 8.30; Sun 2.45, 5.15, 8.15; Mon & Wed 2.45, 5.45, 8.30; Tue 3.00, 5.30, 8.30. The Biggest Little Farm (PG) Fri, Wed & Thu 6.15; Sat 1.15, 4.00, 6.00; Sun 4.00, 6.00; Mon 3.30, 8.45; Tue 4.30, 6.30; Parent & Baby: Tue 12.00. The Street (15) Fri 3.15, 6.00; Sat 6.30; Sun 8.30; Mon 8.45; Tue 6.15; Wed 3.45; Thu 6.00. Shooting The Mafia (15) Fri, Sat, Tue & Wed 8.45; Sun 6.00; Mon 6.30; Thu 3.45. Marriage Story (15) Fri & Thu 2.45, 8.15; Sat 3.15, 8.15; Sun 8.00; Mon 3.00; Tue 8.15; Wed 12.45, 8.15. The Salamander (18) Sun 1.30. Joan Of Arc (15) Mon 6.00. Keep Going (15) Wed 6.00. Jean Paul Gaultier: Freak & Chic (12A) Thu 8.45. Dilili In Paris (PG) Sat 10.45, 11.15; Sun 11.00. Britain On Film: Protest! (12A) Sat 1.30. CBeebies Christmas Show: Hansel and Gretel (U) Sat 11.00, 1.00. Silver Linings Playbook (15) Thu 11.00. Dementia Friendly: White Christmas (U) Tue 2.00. A Winter’s Tale (PG) Wed 1.00. NT Live: Present Laughter (12A) Tue 1.00. Guys And Dolls (U) Sun 2.00.

SEAFORD

Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): Capernaum (15) Fri 7.30. NT Live Encore: Fleabag (15) Thu 7.00.

UCKFIELD

Picture House (01825 764909): Frozen II (U) Fri 11.15, 1.45, 4.00, 6.00, 8.35; Sat 10.45, 12.45, 1.00, 1.15, 3.25, 3.35, 6.00, 8.35; Sun 10.30, 10.45, 12.45, 1.00, 1.15, 3.35, 6.00, 8.35; Mon 1.30, 3.50; Tue 11.30, 2.20, 5.45; Wed 11.30, 2.20, 6.00; Thu 2.20, 6.00; Parent & Baby: Thu 11.30. Knives Out (12A) Fri 11.00, 2.10, 5.45, 8.15; Sat 3.15, 5.45, 8.15; Sun 3.00, 5.45, 8.15; Mon 1.00, 3.30; Tue & Wed 11.15, 2.10, 5.50, 8.20; Thu 2.10, 5.50, 8.20; Parent & Baby: Thu 11.15. Last Christmas (12A) Fri 11.30, 2.20, 6.15, 8.25; Sat 6.15, 8.25; Sun 8.25; Mon 1.15, 3.40; Tue 11.00, 6.00, 8.35; Wed 11.00, 8.35; Thu 5.15, 8.35; Parent & Baby: Thu 11.00. Exclusive Advance Members Only Screening: Jojo Rabbit (12A) Sun 6.00. CBeebies Christmas Show: Hansel And Gretel (PG) Sat & Sun 11.00. 2040: The Regeneration (PG) Sun 3.30. Saturday Morning Movie: Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 10.30. Les Miserables: The Staged Concert (12A) Mon 6.45; Sat 7.15; Sun 3.30. Matthew Bourne’s Romeo And Juliet (12A) Tue 2.15, 8.30. Kenneth Branagh’s The Winter’s Tale (PG) Wed 2.00, 7.15. NT Live: Present Laughter (PG) Thu 2.00. Billy Connolly (15) Thu 8.15.

