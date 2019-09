East Sussex entertainment listings, Friday to Thursday, September 6-12

Concerts, stage shows, films, exhibitions and stand-up comedy gigs

FRIDAY, SEPTEMBER 6

COMEDY

KRATER COMEDY CLUB: Friday and Saturday, various times, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Acts can include: Dana Alexander, Ben Van Der Velde, Alistair Barrie, MC Stephen Grant, Imran Yusef, Vince Atta and Tony Basnett. Visit www.komedia.co.uk/brighton to see who’s performing each night.

GIGS

BACK TO THE 80S: 11pm, £5-£7, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Club night.

DANNY JONES: 7.30pm, £20, Concorde 2, 286A Madeira Drive, 01273 673311.

OTHER

Age is a Stage: 10.30am, £10, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton. Designed to light or reignite the creative spark of the older generation who still feel young, these playful sessions take place on stage and are open to all.

Salsa! Salsa! Salsa: 7.30pm, Freedom Leisure Centre, Vicarage Lane, Hailsham, BN27 2AX. Call 01323 841414 or visit hailshampavilion.co.uk.

SATURDAY, SEPTEMBER 7

COMEDY

FERN BRADY – POWER & CHAOS: 8pm, £12, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

STAR SHAPED: 11pm, £5, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. A Britpop party.

OTHER

Stories with Skip – At the Seaside: 10.30am, £5.50, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton. Stories, games, mini makes and lots of joining in for 2 – 4 year olds.

Theatre Royal Historical Tour: 11.30am, £7.50, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

SUNDAY, SEPTEMBER 8

GIGS

Alvin Gibbs & The Disobedient Servants: Support from Charlie Harper (UK Subs, solo acoustic set) and Criminal Mind. 7.30pm, £10, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076.

NEAT NEAT NEAT PRESENTS FROTH: 7.30pm, £8, Komedia, 44-47 Gardner Street, 0845 293 8480.

MONDAY, SEPTEMBER 9

COMEDY

POLICE COPS IN SPACE: 7.30pm, £10-12, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. The Pretend Men bring you a comedy blockbuster.

STAGE

Ant Middleton: Mind Over Muscle. Monday and Tuesday, 7pm, £30-£87.50, Brighton Dome, Church Street, 01273 709709.

Groomed To Perfection: Monday and Tuesday, 6.30pm, 8.30pm, £12, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton. This site specific play immerses you in the world of one woman’s journey in history.

TUESDAY, SEPTEMBER 10

COMEDY

BRING YOUR OWN BABY COMEDY: Jen Brister, Chris Betts, MC Maureen Younger. 12pm, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

MEGAN MCKENNA: 7pm, £13.50, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 11

COMEDY

THE NOISE NEXT DOOR’S COMEDY LOCK-IN: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, 0845 293 8480.

GIGS

EDWYN COLLINS: 7.30pm, £20, Concorde 2, 01273 673311.

THURSDAY, SEPTEMBER 12

GIGS

The Rolling Stones Story: 7.45pm, £28.75, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

I Wonder if we’ll go on a Bear Hunt…?: Preceeded by book signing. Family show with Michael Rosen from 6pm. Tickets: £9 (adult) £6 (concession, children and OAPs), Hailsham Pavilion. Call 01323 841414 or visit hailshampavilion.co.uk.

CINEMA (by Jane Bullen)

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): Angel Has Fallen (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.30, 5.20, 8.15; Sat & Sun 11.40, 2.30, 5.20, 8.15. Crawl (15) Fri, Mon, Tue & Wed 1.10; Thu 2.30. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Fri, Mon, Tue & Wed 3.30; Sat & Sun 10.10, 12.50, 3.30; Thu 4.50. Fast And Furious: Hobbs And Shaw (12A) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 2.50, 8.30; Sun 8.50. IT Chapter Two (15) Fri 1.20, 3.20, 5.00, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40, 9.40; Sat 11.40, 1.20, 3.20, 5.00, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40, 9.40; Sun 11.40, 1.20, 3.20, 5.00, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40; Mon, Tue & Wed 1.20, 3.20, 5.00, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40; Thu 1.20, 3.00, 5.00, 6.40, 7.40, 8.40. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri-Thu 1.00, 4.30, 8.00. Scary Stories To Tell In The Dark (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 5.50; Sun 2.50. The Informer (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.30. The Lion King (PG) Fri & Wed 2.00, 4.50, 7.40; Sat & Sun 11.10, 2.00, 4.50, 7.40; Mon 2.00, 4.50; Tue & Thu 1.50, 4.40. Toy Story 4 (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 5.10; Sat & Sun 12.10, 2.40, 5.10. Movies For Juniors: Aladdin (U) Sat & Sun 10.20. The Angry Birds Movie 2 (U) Sat & Sun 12.30. Movies For Juniors: The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat & Sun 10.00. UglyDolls (U) Sat 10.30; Sun 10.10. Malayalam: Ittaimani Made In China (tbc) Sun 5.30; Mon 7.40. Movies For Juniors: The Lego Movie 2 (U) Sun 10.30. Margaret Atwood: Live In Cinemas (12A) Tue 7.30. National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Mrs Lowry And Son (PG) Fri 11.00; Sat 12.30, 2.45; Sun 2.30; Mon 1.00, 3.30; Tue & Wed 1.30; Thu 10.30; Silver Screen: Tue 11.00; Wed 1.00; Big Scream: Wed 11.00. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri 1.30, 5.00; Sat 5.00, 8.30; Sun 4.45, 8.15; Mon 8.15; Tue 4.00; Wed 4.00, 7.30; Thu 3.30. Surprise Film (PG) Fri 8.30. Kids’ Club: Horrible Histories: The Movie – Singalong (PG) Sat 10.00. Toddler Time: Tee And Mo: Grumpy (U) Mon 11.45. Vintage Sundays: Double Indemnity (PG) Sun 12.00. Ella Fitzgerald: Just One Of Those Things (12A) Mon 6.00. Margaret Atwood: Live In Cinemas (12A) Tue 7.30. National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): The Lion King (PG) Fri & Mon-Wed 6.00; Sat & Sun 2.30, 6.00. Angel Has Fallen (15) Fri & Mon-Thu 2.30, 5.10; Sat 5.10; Sun 8.15. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri, Sat & Mon-Thu 7.50; Sun 5.00. Blinded By The Light (12A) Fri & Mon-Thu 3.15. Crawl (15) Fri-Wed 8.35; Thu 4.35. IT: Chapter Two (15) Fri & Mon-Thu 12.40, 4.15, 7.50; Sat 12.40, 4.15, 7.50; Sun 12.10, 3.45, 7.20. The Angry Birds Movie 2 (U) Sat 12.15; Sun 10.00, 12.15. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Sat & Sun 1.10. Toy Story 4 (U) Sat & Sun 3.40. Kids Crew: The Queen’s Corgi (PG) Sat 10.20. Kids Crew: The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 10.20. National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Blinded By The Light (12A) Fri, Sun, Mon & Tue 7.45; Wed 2.15, 7.45; Thu 1.30. Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans (PG) Sat & Sun 2.15. The Greatest Showman Singalong (PG) Sat 7.00.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (Next film September 20.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (Next film September 19.)

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30.

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Mrs Lowry And Son (PG) Fri & Sun 4.00, 6.15; Sat 4.15, 6.30; Mon 3.45, 8.45; Tue 2.45, 5.15; Wed 3.30, 8.30; Thu 3.00, 5.15. Bait (15) Fri & Wed 5.30; Sat 8.45; Sun & Tue 3.00; Mon 5.45; Thu 2.45. The Souvenir (15) Fri & Sun 8.30; Sat & Tue 5.15; Mon 3.15; Wed 3.00; Thu 12.00; Parent & Baby: Tue 12.00. The Shiny Shrimps (15) Fri 3.30, 8.45; Sat & Mon 6.15; Sun & Tue 3.45, 8.30; Wed 5.45; Thu 3.00, 8.00. Rojo (15) Fri & Sun 6.00; Sat 5.45, 8.30; Mon 3.30, 8.30; Tue 6.15; Wed 3.15, 8.15; Thu 8.15. Pain And Glory (15) Fri 3.00; Sat 2.45; Sun 5.15; Mon & Wed 6.00; Thu 12.30. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri-Wed 7.45; Thu 5.00. Margaret Atwood: Live In Cinemas (12A) Tue 7.30. National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30. Women Over 50 Film Festival – Best Of The Fest (15) Thu 5.30. Dora And The Lost City Of Gold (PG) Sat & Sun 11.00; Relaxed: Sat 11.15; Autism Friendly: Sun 11.15.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film September 21.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): (Next film September 14.)

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): It: Chapter Two (15) Fri 11.00, 2.15, 5.15, 7.45; Sat 1.00, 4.25, 5.15, 7.45; Sun 3.00, 5.15, 7.15; Mon, Tue & Wed 10.50, 2.15, 4.15, 7.45; Thu 2.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. Mrs Lowry And Son (PG) Fri 11.15, 2.30, 5.45, 8.35; Sat 6.00, 8.35; Sun 3.10, 8.35; Mon, Tue & Wed 11.00, 2.00, 6.00; Thu 2.15, 4.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.15. Once Upon A Time In Hollywood (18) Fri 10.45, 2.00, 4.45, 8.00; Sat 2.45, 8.00; Sun 2.30; Mon 10.40, 8.00; Tue 10.40, 2.00, 8.00; Wed 10.40, 5.00, 8.00; Thu 2.00; Parent & Baby Screening: Thu 10.45. The Lion King (PG) Sat 11.15, 2.30; Sun 12.30. Toy Story 4 (PG) Sat 10.25, 12.35; Sun 12.45. Marianne And Leonard: Words Of Love (12A) Sun 5.45; Wed 2.30. Five Seasons: The Gardens Of Piet Oudolf (U) Wed 8.15. Saturday Morning Movie: Aladdin (PG) Sat 10.30. National Theatre Live Encore: The Lehman Trilogy (12A) Mon 1.00, 7.00. Margaret Atwood: Live In Cinemas (12A) Tue 7.30. National Theatre Live: Fleabag (15) Thu 7.30.

