Local elections 2022: Full list of Crawley Borough Council results from election count

Bewbush and North Broadfield
Sharmila Sivarajah - Labour - 893 - Elected
Jonathan Purdy - Conservative - 534
Holly Rose Smith - Green Party - 224
Robin Burnham - Independent - 124
Tan Bui - Independent - 6
Broadfield
Tim Lunnon - Labour - 970 - Elected
Valerie Susan Knight - Conservative - 618
Parveen Sarwar Khan - Liberal Democrat - 172
Carolina Morra - Heritage Party - 112
Furnace Green
Hazel Hellier - Conservative - 870 - Elected
Jason Robert Albert Vine - Labour And Co-operative Party - 676
Angharad Dawn Old - Liberal Democrat - 115
Allan Peter Griffiths - Reform UK - 91
Ifield
Jilly Hart - Labour - 1244 - Elected
Martin Alan Stone - Conservative - 939
Ines Elva Manning - Green Party - 165
Lawrence Carl Mallinson - Liberal Democrat - 90
Langley Green and Tushmore
Tahira Rana - Labour - 798 - Elected
Tahir Hussain Ashraf - Conservative - 470
Mike Sargent - Liberal Democrat - 180
Iain Bradley Martin Dickson - Green Party - 117
Maidenbower
Jennifer Millar-Smith - Conservative - 1080 - Elected
Max Perry - Green Party - 629
Peter Smith - Labour - 540
Northgate and West Green
Gurinder S Jhans - Labour - 1021 - Elected
Tony Johnson - Conservative - 747
John Richard Atherton - Green Party - 219
David Lee Anderson - Liberal Democrat - 134
Pound Hill & Forge Wood
Tina Belben - Conservative - 1071 - Elected
Justin Russell - Labour - 923
Pound Hill South & Worth
Bob Lanzer - Conservative - 1214 - Elected
Matthew Stephen Gaffar - Labour - 748
Cyril James Gambrell - Green Party - 262
Southgate
Yasmin Khan - Labour - 1094 - Elected
Jan Tarrant - Conservative - 927
Andrew Luke Eastman - Liberal Democrat - 185
Robin David Fitton - Green Party - 144
Three Bridges
Stephen Pritchard - Labour And Co-operative Party - 1061 - Elected
Craig Martin Burke - Conservative - 866
Danielle Kail - Green Party - 153
Paul Taylor-Burr - Liberal Democrat - 131
Tilgate
Maureen Mwagale - Conservative - 795 - Elected
Khayla Abu Mosa - Labour - 752