Local elections 2022: Full list of Crawley Borough Council results from election count

Here are the full results for each ward in Crawley.

By Joshua Powling
Friday, 6th May 2022, 5:02 pm
Crawley residents voted on Thursday

Bewbush and North Broadfield

Sharmila Sivarajah - Labour - 893 - Elected

Sign up to our daily SussexWorld Today newsletter

Jonathan Purdy - Conservative - 534

Holly Rose Smith - Green Party - 224

Robin Burnham - Independent - 124

Tan Bui - Independent - 6

Broadfield

Tim Lunnon - Labour - 970 - Elected

Valerie Susan Knight - Conservative - 618

Parveen Sarwar Khan - Liberal Democrat - 172

Carolina Morra - Heritage Party - 112

Furnace Green

Hazel Hellier - Conservative - 870 - Elected

Jason Robert Albert Vine - Labour And Co-operative Party - 676

Angharad Dawn Old - Liberal Democrat - 115

Allan Peter Griffiths - Reform UK - 91

Ifield

Jilly Hart - Labour - 1244 - Elected

Martin Alan Stone - Conservative - 939

Ines Elva Manning - Green Party - 165

Lawrence Carl Mallinson - Liberal Democrat - 90

Langley Green and Tushmore

Tahira Rana - Labour - 798 - Elected

Tahir Hussain Ashraf - Conservative - 470

Mike Sargent - Liberal Democrat - 180

Iain Bradley Martin Dickson - Green Party - 117

Maidenbower

Jennifer Millar-Smith - Conservative - 1080 - Elected

Max Perry - Green Party - 629

Peter Smith - Labour - 540

Northgate and West Green

Gurinder S Jhans - Labour - 1021 - Elected

Tony Johnson - Conservative - 747

John Richard Atherton - Green Party - 219

David Lee Anderson - Liberal Democrat - 134

Pound Hill & Forge Wood

Tina Belben - Conservative - 1071 - Elected

Justin Russell - Labour - 923

Pound Hill South & Worth

Bob Lanzer - Conservative - 1214 - Elected

Matthew Stephen Gaffar - Labour - 748

Cyril James Gambrell - Green Party - 262

Southgate

Yasmin Khan - Labour - 1094 - Elected

Jan Tarrant - Conservative - 927

Andrew Luke Eastman - Liberal Democrat - 185

Robin David Fitton - Green Party - 144

Three Bridges

Stephen Pritchard - Labour And Co-operative Party - 1061 - Elected

Craig Martin Burke - Conservative - 866

Danielle Kail - Green Party - 153

Paul Taylor-Burr - Liberal Democrat - 131

Tilgate

Maureen Mwagale - Conservative - 795 - Elected

Khayla Abu Mosa - Labour - 752

Green PartyLiberal DemocratCrawley Borough Council