49 photos as Horsham move within a point of Isthmian premier top spot

By Steve Bone
Published 5th Feb 2025, 09:41 BST
A second half goal by Ola Ogunwamide earned Horsham a 1-0 win at home to Hastings United on Tuesday night – putting them within a point of top spot.

A tenth win in 11 for Dom Di Paola’s team left them fourth, one of three sides on 56 points, while the top two have 57.

Another Sussex derby comes next – at Whitehawk on Saturday.

See John Lines’ pictures from Horsham v Hastings on this page and the ones linked and get the latest from the Hornets camp in the County Times, out Thursday morning.

