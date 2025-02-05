49 photos as Horsham move within a point of Isthmian premier top spot

A tenth win in 11 for Dom Di Paola’s team left them fourth, one of three sides on 56 points, while the top two have 57.
Another Sussex derby comes next – at Whitehawk on Saturday.
See John Lines’ pictures from Horsham v Hastings on this page and the ones linked and get the latest from the Hornets camp in the County Times, out Thursday morning.
1. Horsham v Hastings United pictures by John Lines (44).JPG
Horsham v Hastings United, Isthmian premier Photo: Picasa : John Lines
2. Horsham v Hastings United pictures by John Lines (48).JPG
Horsham v Hastings United, Isthmian premier Photo: Picasa : John Lines
3. Horsham v Hastings United pictures by John Lines (58).JPG
Horsham v Hastings United, Isthmian premier Photo: Picasa : John Lines
4. Horsham v Hastings United pictures by John Lines (60).JPG
Horsham v Hastings United, Isthmian premier Photo: Picasa : John Lines