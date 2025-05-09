Detailed: Every EFL retained list confirmed including Doncaster Rovers, Swindon Town and Peterborough United
Crawley Town released its list on Monday which revealed no huge surprises but showed six key players, including Dion Conroy and Jeremy Kelly, were in contract negotiations.
We’ve compiled the definitive account of those players staying, going and in talks at the time of publication.
Accrington Stanley
Retained Michael Kelly, Donald Love, Farrend Rawson, Liam Coyle, Ben Woods, Kelsey Mooney, Alex Henderson, Jimmy Knowles, Benn Ward, Devon Matthews, Charlie Caton, Anjola Popoola, Charlie Brown, Tyler Walton, Connor O’Brien, and Josh Woods.
Released Jay Rich-Baghuelou, Seb Quirk, Aaron Pickles, Lewis Trickett, Seamus Conneely, Liam Isherwood, Lewis Rhodes, and Ash Hunter.
Contract extensions triggered Josh Smith and Charlie Hall.
New contracts offered Conor Grant and Dan Martin.
Offered pro deals James Rogerson and Finlay Tunstall.
Negotiations ongoing Shaun Whalley.
Return to parent clubs Billy Crellin, Jake Batty, Sonny Aljofree, and Joe O’Brien-Whitmarsh.
Barnsley
Retained Jonathan Bland, Luca Connell, Barry Cotter, Andrew Dallas, Mael de Gevigney, Josh Earl, Neil Farrugia, Leo Farrell, Georgie Gent, Davis Keillor-Dunn, Kyran Lofthouse, Kacper Lopata, Kelechi Nwakali, Corey O’Keeffe, Adam Phillips, Rogan Ravenhill, Marc Roberts, Jonathan Russell, Jack Shepherd, Jackson Smith, Fabio Jalo, Max Watters, Vimal Yoganathan
Released Josh Benson, Theo Chapman, Sam Cosgrove, Josiah Dyer, Adam Hayton, Charlie Hickingbottom, Nathan James, Jonathan Lewis, Jean Claude Makiessi, Aiden Marsh, Conor McCarthy, Emmaisa Nzondo, Donovan Pines, Hayden Pickard, Callum West
Option taken Connor Barratt
Offered contract Luke Alker, Aaron Atkinson, Kieren Flavell, Kieran Graham, Stephen Humphrys, Ziggy Kozluk, Bayley McCann, Tom Senior
Academy departures Geoffrey Lundoloki, Elliott Probert, Kallum Reid, Maxwell Swift, William Thompson, Malachi Tommy-Mbogba. Owen Warburton
Barrow
Retained Emile Acquah, Niall Canavan, Isaac Fletcher, Sam Foley, Ben Jackson, Katia Kouyate, Connor Mahoney, John Shamalo, Wyll Stanway, MJ Williams
Released Sam Barnes, Paul Farman, Ged Garner, Charlie Kirk, Mazeed Ogungbo, Dom Telford, Junior Tiensia, Theo Vassell
Returning to parent clubs Kyle Cameron, Leo Duru, Chris Popov, Aaron Pressley, Tyler Smith, Ben Whitfield
Conversations ongoing Dean Campbell, Robbie Gotts, Elliot Newby, Kian Spence
Blackpool
Retained Rob Apter, Zac Ashworth, Tom Bloxham, Terry Bondo, Oliver Casey, Hayden Coulson, Lee Evans Ryan Finnigan, Ashley Fletcher, CJ Hamilton, James Husband, Spencer Knight, Kylian Kouassi, Andy Lyons, Josh Miles, Albie Morgan, Dan Sassi, Theo Upton
Released Mackenzie Chapman, Jake Daniels, Kwaku Donkor, Jordan Gabriel, Tyler Hill, Jaden Jones, Alex Lankshear, Jack Moore, Oliver Norburn, Richard O’Donnell, Josh Onomah, Jordan Rhodes
Contract option exercised: Jake Beesley
In talks Sonny Carey. Matthew Pennington
Offered professional terms Johnson Opawole
New contract signed: Harvey Bardsley
Loan players returning to parent Clubs: Elkan Baggott (Ipswich Town), Niall Ennis (Stoke City), Odeluga Offiah (Brighton & Hove Albion), Sammy Silvera (Middlesbrough). Harry Tyrer (Everton)
Jordan Rhodes has been released by Blackpool
Bolton Wanderers
Released Ricardo Almeida Santos, Nathan Baxter, Joel Coleman, Gethin Jones. Ben Andreucci, Trevon Bryan, Harrison Fleury, Noah Halford, Ellis Litherland-Riding, Luke Matheson, Joseph Toole, Yestin Shakespear, James Westwood, George Barlow
Loans ended Kion Etete, Jay Matete, Alex Murphy
Offered new contract Luke Hutchinson
Option exercised Max Conway, Sonny Sharples-Ahmed, Jack Dallimore, Sean Hogan
Offered professional contract Jamie Grayson, Harley Irwin, Daeshon Lawrence, Harry Leigh, Conor Lewis, Emile Oliver, Harrison Rice
All other players remain under contract for next season.
Bristol City
Retained Rob Atkinson Max Bird Harry Cornick Rob Dickie Yu Hirakawa Jason Knight Ross McCrorie Marcus McGuane Luke McNally Anis Mehmeti Max O’Leary Cameron Pring Mark Sykes George Tanner Scott Twine Zak Vyner Joe Williams
Players under-24 Zack Ali Taine Anderson Sinclair Armstrong Sam Bell Joshua Campbell-Slowey Josey Casa-Grande Thomas Chaplin Ben Clark Max Davies Isaac Finch Charlie Filer Jack Griffin Calum Hewlett Jack Hooper Joseph James Zac King-Phillips Jamie Knight-Lebel Fally Mayulu Jed Meerholz Elijah Morrison Adam Murphy Raekwan Nelson Sebastian Palmer-Houlden Billy Phillips Haydon Roberts Ruebin Sheppard* Luke Skinner Josh Stokes Archie Taylor Jack Witchard Ephraim Yeboah
Released Kal Naismith Ayman Benarous Stefan Bajic Kai Churchley Tim Ap Sion Marley Rose Romani Rowe Callum Wood
Discussions Ongoing Raphael Araoye Joe Duncan Olly Thomas Lewis Thomas Nahki Wells
Bristol Rovers (Full retained list TBC)
Released Scott Sinclair, Grant Ward, Luke McCormick, Romaine Sawyers, Jerry Lawrence, Jack Hunt, Jevani Brown, Matt Hall ,Chris Martin (Remaining at the club to rehabilitate from injury)
Other James Wilson (option for one-year extension taken)
Return to parent club Lino Sous, Gatlin O’Donkor, Matt Butcher, Sil Swinkels, Michael Reindorf, Myles Roberts
Bromley
Retained TBC
Released Louis Dennis, Olufela Olomola, Myles Weston, Harry McKirdy
Bradford City
Retained Adam Wilson Aden Baldwin Alex Pattison Andy Cook Antoni Sarcevic Bobby Pointon Brad Halliday Calum Kavanagh Clarke Oduor George Lapslie Joe Hilton Neill Byrne Tommy Leigh Tyler Smith Tyreik Wright
Released Callum Johnson Gabe Wadsworth Jamie Walker Romoney Crichlow Sam Stubbs Vadaine Oliver
Other Option taken Harry Ibbitson Zac Hadi
Discussions ongoing Ciarán Kelly Colin Doyle Lewis Richards Richie Smallwood Sam Walker
Return to parent Clubs Brandon Khela (Birmingham City) Jack Shepherd (Barnsley) Jay Benn (Lincoln City) Michael Mellon (Burnley) Tayo Adaramola (Crystal Palace)
Invited for Pre-Season Paul Huntington
Burton Albion
Retained Harry Isted, Terrance Vancooten, Udoka Godwin-Malifé, Jason Sraha, Geraldo Bajrami, Jack Armer, Dylan Williams, Nick Akoto, Charlie Webster, James Jones, Ciaran Gilligan, Tomas Kalinauskas, Rumarn Burrell Julian Larsson.
Released Anthony Forde, Mason Bennett, Jack Stretton, Cameron Gilbert, Toby Oakes Dylan Scott.
Negotiations ongoing Max Crocombe, Ryan Sweeney, Jón Dadi Bödvarsson, Kegs Chauke, Finn Delap, Fábio Tavares Kamil Dudek
Returning from Loan Elliot Watt, Jack Cooper-Love, Ben Whitfield, Danilo Orsi, Jasper Moon, Alex Bannon, Billy Bodin Jack Hazlehurst
Returning to parent clubs Owen Dodgson JJ McKiernan Kyran Lofthouse
Cambridge United
Retained Kell Watts, James Brophy, Elias Kachunga, Korey Smith, Zeno Ibsen Rossi, Ryan Loft, Shayne Lavery, Mamadou Jobe, James Gibbons, Glenn McConnell, George Hoddle.
Released Jack Stevens, Louis Chadwick, Danny Andrew, Paul Digby, George Thomas, Jubril Okedina, Jordan Cousins, Ben Stevenson, Dan Barton, Brandon Njoku, Amaru Kaunda.
Other Short-term contracts expired: Marko Marosi, Scott Malone.
Leaving by mutual agreement: Gary Gardner.
Players in discussion over new contract: Liam Bennett, Michael Morrison, Sullay Kaikai.
Loan players returning to parent club: Nathan Bishop, Dan Nlundulu, Taylor Richards, Esapa Osong, Josh Stokes, Dom Ballard, Manny Longelo.
Cheltenham
Retained Mamadou Diallo, Arkell Jude-Boyd, Scot Bennett, Darragh Power, Harry Pell, Luke Young , Jordan Thomas, Ethon Archer, Tommy Backwell, George Miller, Liam Dulson, Tom King, Sopuruchukwu Obieri
Released Max Harris, Owen Evans, Tom Pett, Brandon Liggett, Ryan Bowman
Available for transfer Ibrahim Bakare, Harrison Sohna, Matty Taylor
Offered new deal Joe Day, Ryan Haynes, Tom Bradbury, Liam Kinsella, Freddy Willcox
Pro contract Cameron Walters, Harry Tustin
Returning to Parent Club Sam Stubbs, Timothee Dieng, Ethan Williams, Ashley Hay
Doncaster Rovers
Retained Owen Bailey, George Broadbent, Harry Clifton, Ben Close, Will Flint, Jordan Gibson, Kyle Hurst, Joe Ironside, James Maxwell, Jay McGrath, Luke Molyneux, Tom Nixon, Joe Sbarra, Jack Senior, Jamie Sterry, Zain Westbrooke
Released Richard Wood (retiring)
Option activated Jake Oram
Discussions ongoing Tom Anderson, Bobby Faulkner, Ian Lawlor, Joseph Olowu, Billy Sharp
Pro deal offered Jacob Bryant, Sam Straughan-Brown, Kasper Williams
Young players leaving Freddie Allen, Jack Degruchy, Jack Goodman, Tavonga Kuleya
Scholars Leaving Jacob Bacon, Jaiden Campbell-Ryce, Kenneth Imariagbe, Oliver Piekarski, Charlie Thompson, Jamie Tomlinson
Returning to parent clubs Charlie Crew (Leeds United), Ethan Ennis (Manchester United), Patrick Kelly (West Ham United), Ted Sharman-Lowe (Chelsea), Rob Street (Lincoln City)
Exeter City
Retained Jack Aitchison, Reece Cole, Sonny Cox, Charlie Cummins, Tom Dean, Jack Fitzwater, Ed Francis, Ed James, Jack McMillan, Ilmari Niskanen, Andrew Oluwabori, Pierce Sweeney, Ed Turns, Ryan Woods
Released Cheick Diabate, Vincent Harper, Ben Purrington, Angus MacDonald, Shaun MacDonald, Mitch Beardmore, Gabe Billington, Max Edgecombe
Players in contract negotiations Caleb Watts, Jake Richards, Pedro Borges, Harry Lee, Frankie Phillips
Players with options triggered Jay Bird, Josh Magennis, Johnly Yfeko
Players invited back for pre-season Pat Jones, Kevin McDonald, Demetri Mitchell, Yanic Wildschut
Players returning to their parent clubs Joel Colwill, Alex Hartridge, Ryan Trevitt, Joe Whitworth, Tony Yogane
Players offered professional contracts George Birch, Liam Oakes, Kieran Wilson
Fleetwood Town
Retained David Harrington, Luke Hewitson, Stephen McMullan, Shaun Rooney, Will Johnson, James Bolton, Kayden Hughes, Zech Medley, Brendan Wiredu, Mackenzie Hunt, Liam Roberts, Elliot Bonds, George Morrison, Harrison Neal, Pele Smith, Matty Virtue, Mark Helm, Owen Devonport, Tommy Lonergan
Released Ryan Broom, Danny Mayor, Callum Dolan
Contract extended Ronan Coughlan, Phoenix Patterson, Ryan Graydon, Finley Potter
Discussions ongoing Jay Lynch, Harrison Holgate
Returning to parent club Louie Marsh (Sheffield United), Rhys Bennett (Manchester United), Kobei Moore (Aston Villa) Brandon Cover (Leicester City)
Remaining on loan Stephen McMullan (Waterford FC), Tommy Lonergan (Waterford FC)
Grimsby Town
Retained Tyrell Warren, Lewis Cass, Cameron McJannet, Jason Daði Svanþórsson, Darragh Burns, Géza Dávid Turi, Harvey Rodgers, Doug Tharme, Evan Khouri, Kieran Green, Charles Vernam, Danny Rose, Cameron Gardner, George McEachran
Released Jake Eastwood, Callum Ainley, Curtis Thompson, Harvey Cribb, Rekeil Pyke, Donovan Wilson
Available for transfer Jordan Wright, Matty Carson
Returning to parent club Jordan Davies (Wrexham), Luca Barrington (Brighton & Hove Albion), Jayden Luker (Luton Town), Justin Obikwu (Coventry City)
Harrogate Town
Retained Zico Asare, George Thomson, Stephen Duke-McKenna, Ellis Taylor, Tom Hill, Tom Cursons, Ben Fox, Bryn Morris, James Belshaw, Lucas Barnes, Marcus Etherington.
Released Josh Falkingham (retired), Matty Daly, Matty Foulds, Dean Cornelius, Stephen Dooley, James Daly, Toby Sims (pursuing other opportunities contract cancelled)
Other Negotiations ongoing Anthony O’Connor, Warren Burrell, Jack Muldoon, Josh March, Mark Oxley, Levi Sutton.
Invited to train Liam Gibson, James Moorby. Returned to parent clubs Jasper Moon, Bryant Bilongo, Olly Sanderson, Eko Solomo.
Huddersfield Town
Retained Lee Nicholls, Sorba Thomas, David Kasumu, Ben Wiles, Brodie Spencer, Jacob Chapman, Lasse Sorensen, Herbie Kane, Antony Evans, Bojan Radulovic, Mickel Miller, Radinio Balker, Dion Charles, Ruben Roosken, Rhys Healey, Joe Taylor, Freddie Ladapo, Tom Iorpenda
Released Jonathan Hogg, Danny Ward, Tom Lees, Matty Pearson, Ollie Turton, Josh Ruffels, Josh Koroma, Scott High, Loick Ayina, Anthony Gregory, Danny Isaac, Donnell Garrick, Oliver Riva, Zak Abbott, Fope Deru, Cian Philpott,Conor Falls, Michael Stone
Other Neo Eccleston (Talks ongoing), Chris Maxwell (Retired)
Returned to parent club Tawanda Chirewa. Joe Hodge,Nigel Lonwijk, Callum Marshall
Luton Town
Released Dion Pereira. Jack Bateson, Dominic Dos Santos Martins, Tyrell Giwa Axel Piesold Tim Krul Jameson Horlick Victor Moses Amari’i Bell Pelly Ruddock Mpanzu. Charlie Emery, Isaiah Harvey, Cai Hockey Matthew Takawira.
Other Tom Lockyer (out of contract but continue rehabilitation)
Return to parent club Kal Naismith
Options activated Liam Walsh Jack Walton
Pro Deals Sam Anderson, Zach Ioannides, Jamie Odegah, Oliver Pipa, Dylan Stitt, Lucas Thomas, Charlie Trustram and Tate Xavier-Jones
Mansfield Town
Retained Keanu Baccus, Frazer Blake-Tracy, George Cooper, James Gale, Will Evans, George Maris, Owen Mason,Deji Oshilaja
Released Hiram Boateng, Aden Flint, Alfie Kilgour, Calum Macdonald, Tom Nichols, Christy Pym, Ben Quinn, Stephen Quinn, George Williams
Options taken Baily Cargill, Elliott Hewitt, Aaron Lewis, Rhys Oates, Louis Reed
Discussions continuing Jordan Bowery, Dom Dwyer, Lee Gregory, Stephen McLaughlin, Scott Flinders
Returned to parent clubs: Matthew Craig (Tottenham Hotspur), Jordan Rhodes (Blackpool), Caylan Vickers (Brighton & Hove Albion), Ben Waine (Plymouth Argyle)
Morecambe
Retained Gwion Edwards
Released Saul Fox-Akinde, Callum Cooke, Hallam Hope, Ross Millen, Stuart Moore, George Ray, Ryan Schofield, Jordan Slew, Max Taylor
Option taken Harry Burgoyne, Luke Hendrie, Harvey Macadam, Jamie Stott, Ben Tollitt, David Tutonda, Tom White
Offered deal Lee Angol, Adam Lewis, Paul Lewis
Return to parent club Marcus Dackers, Andrew Dallas, Ged Garner, Callum Jones, Rhys Williams Yann Songo’o
Northampton Town
Retained Jordan Willis, Sam Hoskins, Tom Eaves, Nesta Guinness-Walker, Cameron McGeehan, Jack Baldwin, Liam Shaw, James Dadge, Lee Burge
Released Tyler Magloire, Jack Sowerby, James Wilson, Nik Tzanev, Ali Koiki, Liam McCarron, Harvey Lintott, Akin Odimayo, Will Hondermarck, TJ Eyoma, Reuben Wyatt
Offered new deal Aaron McGowan, Jon Guthrie, Mitch Pinnock, Josh Tomlinson Max Dyche
Loan players returning Ben Perry, Dara Costelloe, Terry Taylor, Tyler Roberts, Luke Mbete, Samy Chouchane Callum Morton
Invited back for pre-season Patrick Brough
Conversations ongoing Tariqe Fosu
Norwich City (full retained list TBC)
Released Angus Gunn, Onel Hernández, Jacob Sørensen, Jonathan Tomkinson. Archie Mair
Other Emiliano Marcondes (option taken)
Peterborough United
Retained Will Blackmore, Bastian Smith, Harley Mills, Rio Adebisi, George Nevett, Emmanuel Fernandez, Oscar Wallin, Ollie Rose, James Dornelly, Carl Johnston, Ryan De Havilland, Donay O’Brien-Brady, Archie Collins, Joe Andrews, Abraham Odoh. Cian Hayes, Chris Conn-Clarke, Gustav Lindgren, Malik Mothersille, Eddie Fox, Pemi Aderoju, David Kamara
Released David Ajiboye, Kabongo Tshimanga
Available for Transfer Jack Sparkes, Bradley Ihionvien, Nicholas Bilokapic, Jacob Wakeling
Loans returned Mahamadou Susoho, Jadel Katongo
Under-21s released Tyler Young, Ma’Kel Campbell, Justin Osagie, Jenson Sumnall, Aaron Powell
Scholars (under-18s) released Ignas Sakalas, Tom Unwin, George Holley, Max Beech, Luke Gilbert
Under-18s contracts offered Noah Freeman, Joe Davies, Andre Changunda, Fabian Claxton (extension to existing deal)
Plymouth Argyle
Retained Bali Mumba, Nathanael Ogbeta, Julio Pleguezuelo, Kornel Szucs, Joe Edwards, Ryan Hardie, Callum Wright, Malachi Boateng, Adam Randell, Conor Hazard, Brendan Galloway, Rami Al Hajj, Matthew Sorinola, Michael Baidoo, Daniel Grimshaw, Zak Baker, Caleb Roberts, Freddie Issaka, Maksym Talovierov, Victor Palsson
Released Ben Waine, Saxon Earley, Will Jenkins Davies, Josh Bernard
New Contract Offer Jordan Houghton, Mustapha Bundu, Jack Matthews,
Returned to Parent Club Michael Obafemi, Darko Gyabi, Nikola Katic, Muhamed Tijani, Tymoteusz Puchacz.
Mustapha Bundu is out of contract but been offered a Plymouth Argyle deal
Preston North End
Retained Ali McCann Andrew Hughes Ben Whiteman Brad Potts Dai Cornell Felipe Rodriguez-Gentile Jack Whatmough James Pradic Jeppe Okkels Jordan Storey Kitt Nelson Lewis Gibson Liam Lindsay Mads Frøkjær Max Wilson Milutin Osmajić Noah Mawene Stefán Thórdarson Will Keane
Released Emil Riis Freddie Woodman Kian Best Kian Taylor Patrick Bauer Ryan Ledson
Loan players returning to parent clubs Kaine Kesler-Hayden Jayden Meghoma Ryan Porteous Sam Greenwood
Under-19 - one-year options taken Harry Stringfellow Jonny Brindle Theo Carroll Theo Mawene Troy Tarry
Scholars released Ayden Garrigan Cole McGhee Dylan Gairns Peter Critchley Tommy Davis
In negotiations Ched Evans (coaching role) Josh Seary Kacper
Rotherham United
Retained Cam Dawson Joe Rafferty Liam Kelly Sean Raggett Reece James Joe Powell Sam Nombe Jonson Clarke-Harris Jordan Hugill Zak Jules Shaun McWilliams
Released Andre Green Alex MacDonald Dillon Phillips Jake Hull
Other Offered new deal Hakeem Odoffin Cameron Humphreys Hamish Douglas Joshua Kayode Ciaran McGuckin
Return to parent club Mallik Wilks Louie Sibley Dan Gore Pelly Mpanzu
Extension activated Jack Holmes Ben Hatton Josh Ayres
Young players offered pro deals Kane Richardson James Clarke Reece Wilson
Salford City
Retained Tom Edwards Kevin Berkoe Cole Stockton Kelly Nmai Ben Woodburn Dan Chesters Junior Luamba Rosaire Longelo Josh Austerfield Robbie Cleary
Released Ryan Watson Matthew Lund Jon Taylor Conor McAleny Jez Davies Liam Shephard Marcus Dackers Callum Morton James Carr Ben Collins Liam Humbles Sandro Da Costa Jacob Hamman Eze Bowen Matty Cucos Aiden Lancaster Kamoy McNair
Offered deals Jamie Jones Curtis Tilt Tosin Olopade Hakeeb Adelakun Jai Curran-Nicholls Alfie Henderson Jacob Lara
Options activated Ossama Ashley Haji Mnoga Luke Garbutt
Shrewsbury Town
Retained Toby Savin, Luca Hoole, Mal Benning, George Nurse, Toto Nsiala, Harrison Biggins, Alex Gilliead, Roland Idowu, Ricardo Dinanga, George Lloyd, John Marquis, Callum Stewart,Max Mata
Released Jamal Blackman, Joe Young, Morgan Feeney, Aaron Pierre, Jordan Rossiter, Dom Gape, David Wheeler, Jordan Shipley
Option activated Taylor Perry
Return to parent club Josh Feeney , Funso Ojo, Leo Castledine. Vadaine Oliver
Stoke City (full retained list TBC)
Retained Freddie Anderson, Sol Sidibe, Jaden Dixon, Gabriel Kelly and Pijus Otegbayo (signed contracts previously)
Released Jordan Thompson, Lynden Gooch, Michael Rose, Enda Stevens
Other Lewis Baker (option taken), Jack Bonham (new terms), Frank Fielding (new terms)
Returned to parent club Ali Al-Hamadi, Lewis Koumas, Andrew Moran, Ashley Phillips, Josh Wilson-Esbrand
Short-term deal while injury rehabbing Luke Badley-Morgan
Enda Stevens has been released by Stoke City | Getty Images
Swindon Town
Retained Tunmise Sobowale Ryan Delaney Will Wright Ollie Clarke Harry Smith Gavin Kilkenny Danny Butterworth Harrison Minturn Joel McGregor Billy Kirkman Jaxon Brown Sonny Hart Redman Evans Dylan Mitchell
Released Pharrell Johnson Sean McGurk Jake Cain Tariq Uwakwe Grant Hall Anton Dworzak George Cox Saidou Khan
Return to parent club Joel Cotterill, Swansea Tom Nichols, Mansfield Miguel Freckleton, Sheffield United Kabongo Tshimanga, Peterborough United Joe Westley, Burnley
Offered contract Jack Bycroft Nnamdi Ofoborh Paul Glatzel Connor Ripley Aaron Drinan
Youth options taken Antony McCormick Botan Ameen Dani Gonzalez-Birchall George Alston
Tranmere Rovers
Retained Cameron Norman, Sam Finley, Harvey Saunders, Josh Davison, Sam Taylor, Josh Williams
Released Tom Davies, Kieron Morris, Chris Merrie, Luke Norris, Connor Wood, Declan Drysdale, Reuben Egan
Extensions activated after meeting contractual obligations Connor Jennings, Omari Patrick
One-year option activated Sol Solomon
Discussions ongoing Luke McGee, Regan Hendry, Lee O’Connor, Jordan Turnbull, Kristian Dennis, Josh Hawkes, Joe Murphy, Brad Walker
Return to parent club Zak Bradshaw, Saidou Khan, Jake Garrett, Sam Mather, Louis Jackson