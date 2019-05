Entertainment listings for Friday to Thursday, May 17-23

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs across Sussex.

FRIDAY, MAY 17

COMEDY

MORE FYAH!! 11pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

SEANN WALSH: AFTER THIS ONE I’M GOING HOME: 8pm, £15, Clair Hall, Haywards Heath, 01444 455440.

GIGS

ATLANTIC: The Olive Branch, Horsham, 9pm.

CRAZY P: 7pm-10pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, 01273 673311.

OLIVER DARLING: 7.45pm, £16, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

THE BON JOVI EXPERIENCE: 7.30pm, £24, Royal Hippodrome, Eastbourne, 01323 802020. Click here to find out more

OPEN MIC: Warnham Comrades Club, 8.30pm.

REBECCA RIEDTMAN AND ED GOODALE: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm.

RHYTHMIC (The Hat Man): The Frog & Nightgown, Horsham, 9pm.

THE FIRETONES: The Six Bells, Billingshurst, 8.30pm.

THE UNDERTONES: £25, £27.50, De La Warr Pavilion, Bexhill, 01424 229111.

WILLIE AUSTEN AND PAUL STENTON: The King’s Arms, Horsham, 8.30mm.

OTHER

AGE IS A STAGE: 10.30am, £10, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650.

WALK: Meet 11am in the car park above Barns Green Village Hall RH13 0PT, enter by way of the car park outside the Village Hall, which is marked by yellow road markings. 2 mile HDC Health walk, firm underfoot but can be muddy. One gentle incline, some views. Well behaved dogs welcome. 60 mins. Chatter 07720 714306.

STAGE

HAODS PRESENTS SINGIN’ IN THE RAIN: £19-£20, various times until May 18, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

MADAGASCAR THE MUSICAL: Until May 18, Congress Theatre, Eastbourne, 01323 412 000.

MY LEFT RIGHT FOOT: The Musical. Until Saturday, May 18. £15.65, various times, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650.

SHREK THE MUSICAL: 7pm, £20 (discounts £19), children £16, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

STONES IN HIS POCKETS: Until May 18, Devonshire Park Theatre, Eastbourne, 01323 412 000.

THE WEDDING SINGER: Worthing Musical Comedy Society. Until May 18, 7.30pm (plus 2.30pm Sat mat), £17, Connaught Theatre, Worthing, 01903 206206.

SATURDAY, MAY 18

COMEDY

HENNING WEHN: £19.50, 8pm, De La Warr Pavilion, Bexhill, 01424 229111.

HONEY’S HAPPENING: 4pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

JESS ROBINSON: NO FILTER: 8pm, studio, £14, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

ONSTAGE DATING: 6.30pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

GIGS

ADELE TRIBUTE NIGHT AND THREE COURSE DINNER: Cisswood House Hotel, Horsham, 6.30pm.

A PHENOMENAL EVENING WITH DAVID FORD: 7.30pm, £16, Royal Hippodrome, Eastbourne, 01323 802020.

ELIZA CARTHY: With Martin Carthy: £25, 8pm, Hailsham Pavilion, 01323 841414, hailshampavilion.co.uk.

EMMA STEVENS: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm.

JUKEBOX 6: The Kings Head, Billingshurst, 8.30pm.

LEO SAYER: JUST A BOY AT 70: 7.30pm, £23, Assembly Hall, Worthing, 01903 206206.

LUCY SPRAGGAN: 7pm-10pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, 01273 673311.

SAUSAGE AND CIDER FESTIVAL DAY 1: The Shelley Arms, Broadbridge Heath, 2pm-7pm.

SLIK: The Holmbush Inn, Horsham, 8.30pm.

THAT’LL BE THE DAY: 7.30pm, £17, Pavilion Theatre, Worthing, 01903 206206.

THE GUVNORS: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm.

THE RUTLES: Plus Sunday, May 19, 7.30pm, £27.50, Lewes Con Club, 01273 473076, www.lewesconclub.com.

STAGE

DREAM MANDE: Bamanan Djourou. 8pm, £15, £18.50 £22.50, Brighton Dome, 01273 709709.

SUNDAY, MAY 19

COMEDY

BARNSTORMERS COMEDY: 7.30pm, £10, studio, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

MITCH BENN: DOING IT ON PURPOSE: 3.45pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

ROMESH RANGANATHAN: WORK IN PROGRESS: 5pm and 8pm, £16.50, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

THE NAKED STAND UP: 6pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

CONCERTS

WURLITZER: MICHAEL WOOLDRIDGE: 2.30pm, £12, Assembly Hall, Worthing, 01903 206206.

GIGS

CALVIN AND JAMBO: Queen’s Head, Barns Green, Horsham, 4pm-7pm.

CARIBBEAN FESTIVAL: Carfax Bandstand, Horsham, 11am-4pm.

GEORGIA VAN ETTEN AND THE CINELLI BROTHERS: Coolham Village Hall, 1pm-7pm.

HORSHAM FOLK CLUB: Normandy Centre, Horsham, 7.45pm.

PAUL JONES WITH THE DIGBY FAIRWEATHER BAND: 7.30pm, Hailsham Pavilion, 01323 841414, hailshampavilion.co.uk.

SAUSAGE AND CIDER FESTIVAL DAY 2: The Shelley Arms, Broadbridge Heath, 2pm-7pm.

SUNDAY NIGHT JAZZ: The Hornbrook Inn, Horsham, 8pm.

WHEATUS: 7pm, £16.50, Concorde 2, 01273 673311.

OTHER

LUCY WORSLEY: Queen Victoria - Daughter, Wife, Mother, Widow. 7.30pm, £20, Connaught Theatre, Worthing, 01903 206206.

STAGE

ANTHONY HOROWITZ: 2pm, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. Anthony Horowitz, one of the country’s most prolific writers, leads a lively talk about the inspirations behind his Alex Rider series.

BOND SCHOOL OF DANCE: AROUND THE WORLD: 4.30pm, £8-£12, Royal Hippodrome, Eastbourne, 01323 802020.

Joseph Coelho: 11am, £7.50, Brighton Dome, 01273 709709, brightondome.org. Join children’s author and poet Joseph Coelho as he delves into two of his picture books.

MUGENKYO TAIKO DRUMMERS: TRIBE: £23, 7.30pm, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

Ruby Wax: 7.30pm, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650.

THE STORYTELLING ARMY: 4pm, Pavilion Cafe Bar, Worthing, 01903 206206. Presented by Nabokov, Co-production by Brighton Festival and Worthing Theatres.

MONDAY, MAY 20

CONCERTS

BRITTEN SINFONIA WITH THOMAS ADES: 7pm, £19.15, Theatre Royal, Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

GIGS

CHRIS DIFFORD: 7.30pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

FRENCH MUSIC SHOWCASE: 7.30pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

THE DEVILS: Presented by The Big Blue Shed. 7.30pm, £12, Lewes Con Club, 01273 473076, www.lewesconclub.com.

WARNHAM JAZZ CLUB: Warnham Comrades Club, 8pm.

OTHER

THE GROUP: 8pm, a pub in Brighton Unattached? The Group, for men and women aged 50+, meets on the third Monday evening of every month. It is an opportunity to meet new people. Walks, theatre, golf, lunches and dinners, holidays. Also in Lewes, Burgess Hill and Horsham. Visit www.thegroup.org.uk.

WALK: Walk 2265. Meet 10am in the car park of Whitemans Green recreation ground (not the Rugby club), Staplefield Road, Cuckfield (TQ301256, RH17 5HX). 5.2 mile HDC walk towards Borde Hill gardens with good views from the High Weald Landscape Trail. No dogs. 2 hrs 15 mins. Graham 07894 735532

STAGE

DAVID WALLIAMS’ GANGSTA GRANNY: May 20-21, £12-£49, various times, Royal Hippodrome, Eastbourne, 01323 802020.

TUESDAY, MAY 21

COMEDY

LAUGH SHACK: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

CONCERTS

OPEN REHEARSAL: Sussex Kings of Harmony: 8.30pm, free entry, St Paul’s Catholic College, Burgess Hill, RH15 8GA, www.sussexharmonisers.org.uk. Come and help the Kings prepare for a national competition.

GIGS

BEAK>: Support from Snapped Ankles. 7.30pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, 01273 673311. Beak> are known favourites of other bands and have been playing alongside Arcade Fire, Savages, Chris Cunningham and The Horrors.

OPEN MIC: The Royal Oak, Crawley, 8pm.

OPEN MIC: The Bull Inn, Henfield, 8pm.

OPEN MIC: The Jolly Tanners, Haywards Heath, 8pm.

THE KING OF POP: 7.30pm, £25.50-£35.50, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Michael Jackson tribute.

STAGE

AMERICAN IDIOT: May 21-25, Congress Theatre, Eastbourne, 01323 412 000.

MR THING: 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100.

ROKIA TRAORE – Dream Mandé: Djata. 8pm, £19.15, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. This is a masterpiece of oral history using wordsmiths and musicians in the Mandinka tradition.

WEDNESDAY, MAY 22

COMEDY

IVO GRAHA: MOTION SICKNESS: 8pm, £14, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

GIGS

MICHAEL CHAPMAN PLUS EHUD BANAI: 7.30pm, £15.40, Lewes Con Club, 01273 473076, www.lewesconclub.com.

SUSSEX DOWNS END OF YEAR GIG: 7pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, 01273 673311.

OTHER

WALK: Park at the far end of Rookwood Golf Course car park, Horsham (RH12 3RR) and meet at 10am at the car park entrance. 4.5 mile HDC walk via Warnham and through the deer farm and park. Some stiles. Can be muddy. 2 hrs. Toilets available. Sorry, no dogs. Michael 07719 467861.

STAGE

AN AUDIENCE WITH PETER JAMES: 7.30pm, £15, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

DRAGPROV REVUEW: 6.30pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 01273 647100. Plus May 23.

SPYMONKEY: COOPED: Wednesday to Friday, 7.30pm. Tickets from £12.50, Pavilion Theatre, Worthing, 01903 206206.

Still I Rise: £19.15, 8pm, Theatre Royal, Brighton, 0844 871 7650. Raw, gutsy and visceral dance work from choreographer Victoria Fox.

VIVA VARIETY: 8.15pm, £8-£40, Royal Hippodrome, Eastbourne, 01323 802020.

THURSDAY, MAY 23

GIGS

BENJAMIN ZEPHANIAH: 7.30pm-11pm, £20, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, 01273 673311. Widely celebrated as one of the greatest poets of his generation, Zephaniah is strongly influenced by the music and poetry of Jamaica and what he calls “street politics”.

THE COUNTERFEIT STONES: THE MIDNIGHT SCAMBLER: 7.30pm, £26, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

OTHER

CHARITY QUIZ NIGHT: 7.30pm for 8pm start at The Woolpack, Howard Avenue, Burgess Hill. Ticket Price £5 per head to include Cheese or Chilli Nacho’s, teams of 4-6, all teams to have a name. Come and join in the fun while supporting your local St.Peter & St. James Hospice who will benefit from all profits, limited tickets left, please be quick. Tickets available from Geoff Atkins 07969344136.

WALK: Park/meet 10am in the car park just off the A29 on the Horsham side of Ockley village cricket field (TQ146399). 5.3 mile HDC walk, fairly flat, to Forest Green. Good views, interesting buildings. Some stiles, muddy in places. No dogs. 2 hrs 30 mins. Geoff 01403 258180.

STAGE

STILL I RISE: 7.30pm, £12.50, Connaught Theatre, Worthing, 01903 206206. In partnership with Brighton Festival. Debut tour from bold new dance company Trib

NOT TODAY’S YESTERDAY: 8pm, £19.15, Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. A unique collaboration between award-winning UK Bharatanatyam artist Seeta Patel and Australian choreographer Lina Limosani.

THE GHOST TRAIN: Until May 25. Hailsham Theatres presents Arnold Ridley’s classic comedy thriller. It tells the story of a group of travellers stranded in the waiting room of an isolated railway station on a dark and stormy night, reacting with various degrees of credulity to the station master’s warning of death to anyone who sets eyes on the ghostly train that haunts the line. Summerheath Hall, Hailsham, 7.30pm (Saturday matinee 2.30pm). £8.50-£10, 01323 541414.

ART EXHIBITIONS

Towner Art Gallery, www.townereastbourne.org.uk, 01323 434670: Until SUNDAY, June 2: The Weather Garden - Anne Hardy curates the Arts Council Collection. Anne Hardy’s work derives from places she calls ‘pockets of wild space’ – gaps in the urban space where materials, atmospheres, and emotions gather – using what she finds there to manifest sensory and unstable installation works.

Until June 2: Carey Young - Palais De Justice. This is the first UK exhibition of a piece that was filmed in Brussels. Young’s camera depicts female judges and lawyers at court.

CINEMA (by Jane Bullen)

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): Avengers: Endgame (12A) Fri & Mon 2.00, 3.10, 4.20, 6.10, 7.20, 8.20; Sat 11.00, 12.30, 2.00, 3.10, 4.10, 6.10, 7.50; Sun 11.00, 12.30, 2.00, 3.10, 4.20, 6.10, 7.20, 8.20; Tue 1.10, 2.10, 4.10, 6.00, 7.50; Wed & Thu 3.30, 7.30. Breakthrough (12A) Fri & Mon 1.30, 7.50; Sat 7.30; Sun 7.50; Tue 1.30, 7.15; Wed & Thu 1.45, 4.30. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri, Mon & Tue 2.30, 5.30, 8.30; Sat & Sun 11.30, 2.30, 5.30, 8.30; Wed & Thu 2.40, 5.40, 8.40. Long Shot (15) Fri & Mon 1.10, 9.00; Sat & Sun 8.10; Tue 1.00, 9.00. Paw Patrol: Might Pups (U) Fri & Mon 4.00; Sat & Sun 10.30, 12.20, 2.10, 4.00; Tue 3.50; Wed & Thu 4.20. Pokemon Detective Pikachu – 3D (PG) Sat & Sun 12.10, 5.10; Mon 5.10. Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri 2.40, 4.00, 5.10, 6.30, 7.40; Sat 10.50, 1.20, 2.40, 3.50, 6.20, 7.40; Sun 11.20, 1.20, 2.40, 3.50, 6.20, 7.40; Mon 2.40, 4.10, 6.30, 7.40; Tue 2.40, 4.20, 5.10, 7.40; Wed & Thu 2.50, 5.20, 7.50. The Hustle (12A) Fri & Mon 1.40, 5.50, 8.10; Sat & Sun 5.50, 8.50; Tue 1.20, 5.40, 8.10; Wed & Thu 2.00, 7.20, 8.50. Tolkien (12A) Fri & Mon 2.10, 5.00; Sat & Sun 5.00; Tue 1.40, 5.00. A Dog’s Journey (PG) Sat 11.20; Sun 11.40. Batman (30th Anniversary) (12A) Sat 8.00. Dumbo (PG) Sat & Sun 2.20. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat & Sun 10.10. Movies For Juniors: Smallfoot (U) Sat & Sun 10.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 3.45, 6.30. Unlimited Screening: Rocketman (15) Tue 8.00. Aladdin – 3D (PG) Wed & Thu 5.10. Aladdin (PG) Wed & Thu 1.00, 2.10, 4.00, 7.00, 8.15. Rocketman (15) Wed & Thu 2.30, 5.30, 7.15, 8.30.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Booksmart (15) Fri 8.45. Kids’ Club: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat 10.30. Eurovision Party 2019 (n/a) Sat 7.00. Art & Mind + Director Q&A (PG) Sun 3.30. Autism Friendly: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sun 10.00. Vintage Sundays: A Star Is Born (1976) (15) Sun 12.15. Seeing Double: The Raid + Dredd (18) Mon 8.00. Rocketman (15) Wed & Thu 8.45.

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri & Mon-Thu 5.00, 7.30; Sat & Sun 1.30, 4.30, 7.15. Avengers: Endgame (12A) Fri & Mon-Thu 6.45; Sat & Sun 2.30, 6.45.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): IMAX 2D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 1.00, 7.30. Avengers: Endgame (12A) Fri & Mon 11.10, 12.10, 2.00, 3.00, 4.10, 6.00, 6.50, 8.10; Sat 10.20, 11.10, 12.10, 2.10, 3.10, 4.10, 6.10, 7.00, 8.30; Sun 10.30, 11.20, 12.10, 2.20, 3.10, 5.20, 6.10, 7.00, 8.20; Tue 11.00, 12.00, 2.00, 2.50, 4.10, 5.50, 6.40, 8.30; Wed & Thu 12.30, 4.20, 8.10. Breakthrough (12A) Fri, Mon & Tue 11.30, 2.20, 5.00, 7.50; Sat & Sun 12.00, 2.40, 5.00, 7.50; Wed & Thu 1.30, 7.30. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.40, 2.40, 5.40, 8.40; Wed & Thu 1.00, 5.50, 8.50. Long Shot (15) Fri & Mon 11.10, 8.30; Sat 8.20; Sun 8.30; Tue 11.10, 9.10; Wed & Thu 2.20. Paw Patrol: Mighty Paws (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 4.00; Sat & Sun 10.30, 12.20, 2.10, 4.00. IMAX 2D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri, Mon & Tue 4.50; Sat & Sun 10.10, 4.50. 3D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Sat, Sun, Mon & Tue 11.00, 4.00. Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri, Sun & Mon 12.30, 1.30, 3.00, 5.30, 6.30, 8.00; Sat & Tue 12.30, 1.30, 3.00, 5.30, 6.30, 8.10; Wed & Thu 12.40, 3.10, 4.10, 5.50, 8.20. Red Joan (12A) Fri, Mon & Tue 1.40; Wed & Thu 11.20. The Curse Of La Llorona (15) Fri & Mon 9.00; Sun 9.10; Wed & Thu 11.10. The Hustle (12A) Fri & Mon 11.40, 2.00, 4.20, 6.40, 9.00; Sat 12.10, 2.30, 5.30, 9.00; Sun 12.10, 2.30, 6.00, 9.00; Tue 11.20, 1.50, 6.00, 9.00; Wed & Thu 12.20, 5.10. Tolkien (12A) Fri & Mon 11.00, 5.50; Sat 5.50; Tue, Wed & Thu 11.00. Batman (30th Anniversary) (12A) Sat 8.00. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat 10.00; Sun 10.10. Movies For Juniors: Smallfoot (U) Sat & Sun 10.00. A Dog’s Journey (PG) Sun 10.00. Bolshoi Ballet 2019: Carmen Suite/Petrushka (12A) Sun 4.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 3.45, 6.30. Unlimited Screening: Rocketman (15) Tue 8.00. IMAX 2D: Aladdin (PG) Wed & Thu 12.50, 3.50, 7.00. 3D: Aladdin (PG) Wed & Thu 1.50, 4.50, 7.50. Aladdin (PG) Wed & Thu 11.40, 2.40, 5.40, 8.40. Rocketman (15) Wed & Thu 11.30, 1.40, 2.30, 4.40, 5.30, 6.40, 7.40, 8.30.

New Park (01243 786650): Tolkien (12A) Fri 1.15, 6.00; Sat 3.30, 8.30; Sun 1.15, 6.30; Mon 1.15, 6.15; Tue 1.00, 3.30; Wed 12.00, 4.45; Thu 3.30, 6.00. Styx (15) Fri 3.45; Mon 8.45. Another Fine Mess! The Films Of Laurel And Hardy (U) Fri 6.30. Bel Canto (15) Fri 8.30; Sat 1.15, 6.15; Sun 8.45; Mon 3.45; Thu 1.15. Carmen Suite/Petrushka (PG) Sun 4.00. Run Lola Run (15) Tue 6.15. Matthew Bourne’s Swan Lake (12A) Tue 8.00. Donbass (15) Wed 2.30; Thu 8.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): (Next film May 25.)

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): A Dog’s Journey (PG) Fri & Mon 3.40; Sat 10.50, 1.40, 4.20; Sun 10.20, 1.00, 3.40. IMAX 2D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 1.00, 7.40. 4DX 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Mon & Tue 4.50; Sat & Sun 10.00, 4.50. Avengers: Endgame (12A) Fri & Sat 11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.30, 6.10, 7.00, 8.20, 9.10, 10,00, 10.50; Sun 11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 5.30, 6.10, 7.00, 8.20, 9.10; Mon & Tue 11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.30, 6.10, 8.20, 9.10; Wed & Thu 11.10, 12.30, 3.10, 4.20, 6.10, 7.10, 8.10. Beats (18) Fri, Mon & Tue 11.00, 1.30, 6.10, 9.00; Sat & Sun 6.10, 9.00; Wed & Thu 2.30, 5.00. Breakthrough (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.20, 2.10, 5.00, 7.50; Wed & Thu 11.20, 5.00, 7.50. Hindi: De De Pyaar De (tbc) Fri, Sat & Sun 8.00; Mon & Tue 7.00. 4DX 2D: John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 8.50. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri & Sat 12.00, 3.00, 6.00, 7.40, 10.40; Sun, Mon & Tue 12.00, 3.00, 6.00, 7.40; Wed & Thu 11.40, 2.40, 5.40, 8.40. Long Shot (15) Fri & Sat 11.10, 2.10, 5.10, 8.10, 11.10; Sun 11.10, 2.10, 5.10, 8.10; Mon 11.10, 2.10, 5.10, 8.45; Tue 11.10, 2.10, 5.10, 8.10; Wed & Thu 1.10. Paw Patrol: Mighty Pups (U) Fri, Mon & Tue 4.00; Sat & Sun 10.30, 12.20, 2.10, 4.00; Wed & Thu 4.10. 3D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.00. 4DX 3D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 2.00. IMAX 2D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri, Mon & Tue 5.00; Sat & Sun 10.20, 5.00. Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri 12.40, 1.20, 3.20, 4.00, 5.50, 6.40, 8.30, 11.00; Sat 11.50, 12.40, 1.20, 2.40, 3.20, 4.00, 5.50, 6.40, 8.30, 11.00; Sun 11.50, 12.40, 1.20, 2.40, 3.20, 4.00, 5.50, 6.40, 8.30; Mon & Tue 12.40, 1.20, 3.20, 4.00, 5.50, 6.40, 8.30; Wed & Thu 10.50, 12.20, 1.20, 2.50, 3.50, 5.20, 6.20, 8.00. Red Joan (12A) Fri, Mon & Tue 12.40. The Corrupted (18) Fri 10.40, 1.10, 10.40; Sat 10.40; Mon & Tue 10.40, 1.10. The Curse Of La Llorona (15) Fri & Mon 11.00, 3.10, 6.20, 9.20; Sat 9.20; Sun 6.20, 9.20; Tue 11.00, 3.10, 9.20. The Hustle (12A) Fri 12.30, 3.00, 5.20, 8.40, 11.10; Sat 12.40, 3.00, 5.20, 8.40, 11.10; Sun 12.30, 3.00, 5.20, 8.40; Mon 12.40, 3.00, 5.20, 8.40; Tue 12.40, 3.00, 5.20, 9.00; Wed & Thu 10.50, 1.10, 3.30, 5.50, 8.50. Tolkien (12A) Fri 11.50, 2.40, 5.20, 8.45; Sat 5.20; Sun 5.20, 8.45; Mon 11.50, 2.40, 5.20; Tue 11.50, 2.40, 5.20, 8.40; Wed & Thu 11.50, 2.10. Batman + Batman Returns Double Bill (12A) Sat 7.00. Dumbo (PG) Sat & Sun 11.50, 2.40. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat & Sun 10.10. Movies For Juniors: Smallfoot (U) Sun 10.00. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Sat & Sun 10.10. Wonder Park (PG) Sat & Sun 11.10. Bolshoi Ballet 2019: Carmen Suite/Petrushka (12A) Sun 4.00. Booksmart (15) Mon 8.00. Dr Strangelove Or How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb (PG) Mon 8.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 3.45, 6.30. Unlimited Screening: Rocketman (15) Tue 8.00. IMAX 2D: Aladdin (PG) Wed & Thu 10.30, 1.30, 4.30, 7.30. 4DX 3D: Aladdin (PG) Wed & Thu 11.50, 2.50, 5.50, 8.50. Aladdin (PG) Wed & Thu 12.50, 3.50, 6.50, 8.10. Rocketman (15) Wed & Thu 11.10, 12.00, 1.00, 2.10, 3.00, 4.00, 5.10, 6.00, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00.

The Hawth (01293 553636): Australian Ballet Encore: Spartacus (12A) Tue 7.00.

EASTBOURNE

Cineworld (0871 200 2000): Avengers: Endgame (12A) Fri & Mon 2.30, 3.50, 6.20, 7.40; Sat & Sun 11.40, 3.40, 6.20, 7.40; Tue 4.00, 6.20, 7.40; Wed & Thu 3.30, 7.30. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri & Mon 2.20, 5.20, 8.20; Sat & Sun 11.20, 2.20, 5.20, 8.20; Tue 2.20, 5.20, 8.30; Wed & Thu 2.40, 5.40, 8.30.

Long Shot (15) Fri & Sun 8.30; Mon 2.50, 8.30; Tue 3.30. Paw Patrol: Mighty Pups (U) Fri 4.00; Sat 10.30, 12.20, 2.10, 4.00; Sun 10.30, 12.20, 2.10, 4.10; Mon & Tue 2.10, 4.20; Wed & Thu 5.00. 3D: Pokemon Detective Pikachu (PG) Sat 5.10; Sun 3.50. Pokemon Detective Pikachu (PG) Fri & Mon 2.40, 5.10, 7.50; Sat 10.50, 12.10, 1.20, 2.40, 3.50, 7.50; Sun 10.50, 12.10, 1.20, 2.40, 5.10, 7.50; Tue 2.40, 5.10, 8.20; Wed & Thu 3.00, 5.30, 8.00. The Hustle (12A) Fri 3.10, 6.10, 8.40; Sat 4.20, 6.10, 8.40; Sun 6.10, 8.40; Mon 2.00, 6.10, 8.40; Tue 2.00, 6.10, 9.00; Wed & Thu 2.30. Tolkien (12A) Fri & Mon 5.40. A Dog’s Journey (PG) Sat 11.00, 1.40; Sun 10.20, 1.10. Batman (30th Anniversary) (12A) Sat 7.00. Movies For Juniors: Luis And The Aliens (U) Sat & Sun 10.00. Bolshoi Ballet 2019: Carmen Suite/Petrushka (12A) Sun 4.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 3.45, 6.30. Unlimited Screening: Rocketman (15) Tue 8.00. 3D: Aladdin (PG) Wed & Thu 5.15. Aladdin (PG) Wed & Thu 2.15, 7.00, 8.15. Rocketman (15) Wed & Thu 2.00, 4.45, 7.45.

Curzon (01323 731441): Avengers: Endgame (12A) 1.45; 4.45 (Fri-Tues only); 7.15. Tolkien (12A) Fri-Tue 2.10, 5.10. Red Joan (12A) Fri-Tue 2.00, 5.05, 8.05; Long Shot (15) Fri-Tue 8.00. Aladdin (PG) Wed & Thu 2.05, 5.05, 8.05. Rocketman (15) Wed & Thu 2.00, 5.00, 8.00.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Bolshoi Ballet: Carmen Suite/Petrouchka (12A) Sun 4.00.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Wild Rose (15) Fri & Sat 7.45. Red Joan (12A) Mon & Tue 7.45; Wed & Thu 2.15, 7.45.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HASTINGS

Electric palace Cinema, high street Lion Street: Shoplifters (15): Fri 11.00, 20.00. Dead Good (PG): Sat 20.00. The Black Scorpion (U): Sun 20.00. Colette (15): 11.00, 20.00.

Kino-Rye, Lion Street, Rye: Amazing Grace (U): Fri 12.25, 20.15. Sat 18.30. Sun 20.30. Mon 17.50. Tue 13.00, 20.30. Wed 18.15. Thu 10.45, 15.45. Rocketman 12A tbc. Wed, Thu 10.30, 13.00, 15.30, 18.05, 20.30. John Wick Chapter 3 – Parabellum (15): Fri 14.20, 20.30. Sat 14.00, 20.30. Sun 15.45, 20.15. Mon 12.45, 17.55. Tue 11.45, 17.40. Wed 15.15, 20.15. Thu 12.45, 20.00. Woman At War (12A): Fri 13.00. Sun 18.20. Mon 20.30. Tue 15.30. Wed 10.40. Thu 17.55. Long Shot (15): Fri 10.30, 17.45. Sat 11.30, 20.15. Sun 17.45. Mon 12.30. Thu 18.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG): Tue 20.15. Red Joan (12A): Fri 15.30. Sat 12.50. Sun 11.30. Mon 15.30. Tue 10.50. Wed 12.45. Avengers Endgame (2D, 12A): Fri 17.00. Sat 15.00, 16.56. Sun 12.20, 14.15. Mon 19.45. Tue 14.30. Wonder Park: Sat 11.00. Sun 10.30.

Kino-teatr, Norman Road, St Leonards: Sheared Wit at The Movies: Fri 19.30 free. A selection of short films, live music and spoken word from the Weird Sh*t cellar, including works by Duncan Reekie, Andrew Kötting, Gareth E Rees, Keith Rodway, Simon&thePope, Gavin Martin, Zuzushii Monkey, GFN Poet, Paul Green and more. Faces Places (12A): Wed 19.30. At Eternity’s Gate (12A): Thu 14.00, 19.30.

Odeon, Queens Road, Hastings: A Dog’s Journey (PG): Sat 9.45. Sun 9.45. All Is True (12A): Tue 12.00. Avengers endgame (12a): Fri 14.15, 16.00, 18.30, 20.00. Sat 12.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00. Sun 12.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00. Mon 14.15, 16.00, 18.30, 20.00. Tue 12.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00. Detective Pikachu (PG): Fri 12.50, 15.20, 17.50, 20.20. Sat & Sun 10.20, 12.50, 15.20, 17.50, 20.20. Mon & Tue 12.50, 15.20, 17.50, 20.20. How To Train Your Dragon – The Hidden World (PG): Sat & Sun 10.00. John Wick Chapter 3 – Parabellum (15): Fri, Sat & Sun 14.30, 17.30, 20.30. Mon 14.30, 17.30, 20.30. Tue 14.30, 17.30, 20.30. Paw Patrol Mighty Pups (u): Fri, Sat & Sun 10.10. Mon 14.00. The Hustle (12A): Sat & Sun 12.15. Wonder Park (PG): 12.15.

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): A Dog’s Journey (PG) Fri, Sat & Sun 2.00, 4.45. Amazing Grace (U) 2.15 (not Tue); 5.15, 8.15. An Accidental Studio (tbc) Fri, Sat, Sun & Mon 7.45. Family Film Fun Screening: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (PG) Sat 10.30. Paw Patrol: Mighty Pups (U) Sat 10.45, 12.45. Hannah (12A) Mon 2.45, 5.45, 8.10. Matthew Bourne’s Swan Lake (12A) Tue 2.30, 7.30. Aladdin (PG) Wed & Thu 1.45, 4.45. Rocketman (15) Wed & Thu 7.45.

Everyman (0872 436 9060): Dr Strangelove + Exclusive New Short Film (PG) Sun 5.00. Members’ Preview: Rocketman (15) Tue 8.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (2019) (12A) Tue 7.30. Aladdin (PG) Wed & Thu 7.30. Rocketman (15) Wed & Thu 5.00, 8.15.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): A Star Is Born (15) Sun 3.00.

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Where Hands Touch (12A) Fri 3.15, 5.45; Sat 3.00, 5.45; Sun & Wed 3.00, 5.30; Mon 2.45, 8.15; Tue 5.30; Thu 3.00, 5.45. High Life (18) Fri, Sat, Sun & Thu 8.15; Mon 3.15, 5.45; Tue 5.45; Wed 12.30, 8.15; Parent & Baby Screening: Tue 12.00. Arctic (12A) Fri 6.15, Sat 9.00, Sun 4.15, 8.45; Mon, Wed & Thu 8.30; Tue 3.30. Vox Lux (15) Fri, Sat & Sun 8.30; Mon 5.30; Tue 3.15, 8.00; Wed 12.45, 5.45; Thu 8.00. Amazing Grace (U) Fri, Tue, Thu 3.30, 6.00; Sat 3.45, 7.00; Sun 2.15, 6.30; Mon 6.00; Wed 3.15, 6.00. Woman At War (12A) Fri 3.00; Sat 6.00; Mon & Wed 3.30; Tue 12.45; Thu 3.15. Dr Strangelove (PG) Fri 8.45. Saboteur (PG) Sun 2.00. Shadow Of A Doubt (PG) Tue 8.30. Trashed (PG) Mon 8.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 1.00, 8.15. Asbury Park: Riot, Redemption, Rock ‘N Roll (15) Wed 8.00. IRL - Under 25s Film Festival (15) Thu 5.30. Avengers: Endgame (12A) Sat 3.15; Sun 4.45. Strike (PG) Sat & Sun 11.00; Relaxed: Sat 11.15; Autism Friendly: Sun 11.15.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): Red Joan (12A) Mon & Wed 6.10; Tue 8.20. Wild Rose (15) Mon 8.20; Tue 6.10. Rocketman (15) Wed 8.20; Thu 6.05, 8.30. The Aftermath (15) Thu 11.00.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): A Fantastic Woman (15) Sat 7.30.

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): (Next film June 21.)

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): Cream Tea Classic: His Girl Friday (U) Wed 2.00. Pokemon Detective Pikachu (12A) Fri 11.15, 2.15, 4.30, 6.00, 8.30; Sat 1.00, 3.15, 5.30, 8.30; Sun 11.30, 1.00, 3.15, 5.30, 8.00; Mon 11.30, 2.15, 4.30, 6.15, 8.30; Tue 11.00, 1.30, 5.15; Wed 10.45, 1.15, 5.00, 8.35; Thu 5.30, 8.35; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. Long Shot (15) Fri 2.30, 8.20; Sat 5.45, 8.20; Sun 8.30; Mon 11.15, 2.00, 8.20; Tue 11.5, 4.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.30. Avengers: Endgame (12A) Fri 11.00, 2.00, 5.00, 7.30; Sat 1.30, 2.15, 5.00, 7.45; Sun 1.30, 5.00, 7.45; Mon 11.00, 2.30, 7.30; Tue 3.45. Aladdin (PG) Wed & Thu 11.15, 2.15, 6.00. Rocketman (15) Wed 3.30, 6.00, 8.30; Thu 2.30, 6.00, 8.30. Paw Patrol: Mighty Pups (U) Sat 10.45, 12.30; Sun 11.45, 1.45. Picture House Pioneers Young Film Club: Spirited Away (PG) Mon 5.30. Dementia Friendly Screening: His Girl Friday (U) Wed 11.00. Dead Good (PG) Thu 8.00. Saturday Morning Movie: The Greatest Showman Sing-A-Long (PG) Sat 10.30. Bolshoi Ballet: Carmen Suite/Petrushka (12A) Sun 4.00. Matthew Bourne’s Swan Lake (PG) Tue 1.45, 2.15, 7.30, 7.45, 8.00; Wed 7.30. Royal Opera House Encore: Ballet Triptych (12A) Thu 2.00.

WORTHING

Dome (01903 823112): Aladdin (2019) (PG) Wed 11.30, 5.15; Thu 11.20, 5.25. Parent & Baby Screening: Pokemon Detective Pikachu (PG) Mon 12.00. Rocketman (15) Wed 2.25, 8.30; Thu 2.10, 8.30.

Connaught (01903 206206): High Life (18) Fri 1.30; Sat & Wed 6.00; Sun 8.00; Mon 5.45; Tue 8.15; Thu 12.15. Woman At War (12A) Fri 4.00; Sat 8.30; Sun, Wed & Thu 5.45; Mon 8.15; Tue 6.00. Batman + Batman Returns (12A) Fri 6.30; Sun 12.00. Saturday Morning Pictures: The Kid Who Would Be King (PG) Sat 10.15. Dr Strangelove (PG) Sat 1.00. Silver Screen: Fisherman’s Friends (12A) Mon 11.00. Dementia Friendly: The Wizard Of Oz (U) Tue 10.45. Matthew Bourne’s Swan Lake (12A) Tue 8.00. Rocketman (15) Wed 3.00, 8.30; Thu 3.00, 8.00. Asbury Park: Riot, Redemption, Rock ‘N Roll (12A) Wed 8.00.

