Sussex Express entertainment listings, Friday, June 28, to Thursday, July 4

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs

FRIDAY, JUNE 28

COMEDY

ERICH MCELROY & STEVE N ALLEN: Edinburgh previews, 7.30pm, £9, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

KRATER COMEDY CLUB: Friday to Sunday, various times, Komedia, Brighton, 0845 293 8480. Comedians can include Paul Tonkinson, Robert White, Bethany Black and MC Stephen Grant, plus two more acts.

GIGS

BLACK PARADE: 00’s emo anthems. Club night. 11pm, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

ELVANA – ELVIS FRONTED NIRVANA: 7pm, £20, Concorde 2, Brighton, 01273 673311.

Soul Legends: Featuring special guest Lemar. 7.45pm, from £26.90, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton.

The Space Agency: 8pm-11.30pm, free, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076.

STAGE

Conversations with Nick Cave: Friday and Saturday, £45, £65, £85, 7.30pm, Brighton Dome, Church Street, 01273 709709. Unique evenings of unfiltered, unscripted and unmoderated Q&A.

SATURDAY, JUNE 29

COMEDY

FUNNY WOMEN: Esther Manito (MC), Kathryn Mather, Alice-India, Micky Overman, Jenan Younis, headliner Twayna Mayne. 8pm, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

Loose Caboose: £6 on the door, 7.30pm to midnight, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076. A mix of ’60s soul, northern, R&B, latin and jazz.

THE SELECTER 40TH ANNIVERSARY: 7pm-10pm, £22.50, Concorde 2, Brighton, 01273 673311.

SUNDAY, JUNE 30

COMEDY

ELEANOR TIERNAN & GRAINNE MAGUIRE: Edinburgh previews, 7pm, £9, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

Arcelia: 3.30pm-5.30pm, free, Lewes Con Club, 139 High Street, 01273 473076. Soulful, lo-fi folk.

Chris Leslie with Tim Cotterell: Live On Stage, 8pm, £18.50, The Old Chapel, Alfriston, hailshampavilion.co.uk.

Someone Like You – The Adele Songbook: 7.30pm, from £13, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton. Katie Markham leads a super-talented six-piece band through all your favourite Adele hits.

The SoapGirls: £12, 7.30pm, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076.

MONDAY, JULY 1

COMEDY

OLGA KOCH & ALLYSON SMITH: Edinburgh previews, 7.30pm, £9, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

STAGE

The Mousetrap: 7.45pm (Thurs & Sat 2.30pm), from £13, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com/venues/theatre-royal-brighton. A group of people gathered in a country house cut off by the snow discover, to their horror, that there is a murderer in their midst. Who can it be?

TUESDAY, JULY 2

COMEDY

MILTON JONES – WORK IN PROGRESS: 8pm, £15, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

TOM WARD & ANDY FIELD: Edinburgh previews. 7.30pm, £9, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

WEDNESDAY, JULY 3

GIGS

SIMON BRODKIN – LET ME INTRODUCE MYSELF: 8pm, £10, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

THE KAST OFF KINKS: 7.30pm, £19.50, Komedia, Brighton, 0845 293 8480. The line-up features: Mick Avory (the original drummer), John Dalton (bass / vocals, Kinks 60s -70s), Ian Gibbons (keyboards / vocals, Kinks 70s-90s), Dave Clarke (guitar/vocals, formerly of the Beach Boys).

THURSDAY, JULY 4

COMEDY

Comedy Edinburgh Warm Up #1: Lucy Porter and Jare Christmas, 8pm, £10-£12, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes, 01273 473076.

ED NIGHT & MICKY OVERMAN: Edinburgh previews. 7.30pm, £9, Komedia, Brighton, 0845 293 8480.

STAGE

Sir Ranulph Fiennes: 7.30pm, £24, £29, Brighton Dome, Church Street, 01273 709709.

CINEMA

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Toy Story 4 (U) Fri & Mon-Thu 2.20, 5.00, 7.35; Sat & Sun 11.45, 12.25, 2.20, 5.00, 7.35. Rocketman (15) Fri & Mon 2.20, 8.00; Sat & Sun 8.00; Tue, Wed & Thu 2.10. Aladdin (PG) Sat & Sun 12.20. Men In Black: International (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 5.15. Yesterday (12A) 2.50, 5.35, 8.15. Kids’ Crew: Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Sat 10.20. Kids’ Crew: Wonder Park (PG) Sat 10.20. The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat & Sun 3.10. Spider-Man: Far From Home (12A) Tue, Wed & Thu 5.00, 8.00. Silver Screen: Stan And Ollie (PG) Wed 10.30.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Movies Make Memories: Jailhouse Rock (U) Fri 2.00. Amazing Grace (U) Fri & Sat 7.45. Aladdin (PG) Sat 2.15; Sun 1.45; Wed & Thu 2.15, 7.45. In Safe Hands (15) Mon & Tue 7.45. Cinderella (Cendrillon) (12A) Sun 5.30.

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Yesterday (12A) Fri 3.00, 5.45, 8.30; Sat 3.45, 6.00, 8.30; Sun 2.30 8.45; Mon 3.15, 6.00, 8.30; Tue & Wed 3.15, 5.45, 8.30; Thu 2.45, 5.45, 8.30; Parent & Baby: Tue 12.00. Toy Story 4 – 3D (U) Sun 4.00; Mon 6.15; Wed 6.00. Toy Story 4 (U) Fri 3.15, 5.30, 8.00; Sat 11.00, 1.30, 6.30, 8.45; Sun 11.00, 6.15, 8.45; Mon 3.45, 8.45; Tue 3.45, 6.00, 8.15; Wed 3.45, 8.15; Thu 3.45, 6.15, 8.45; Autism Friendly: Sun 11.15. Apollo 11 (U) Fri 3.30, 8.45; Sat 1.15, 3.30; Sun 3.15, 9.00; Mon 1.00, 3.30; Tue & Wed 1.15, 6.15; Thu 3.30, 6.00. In Fabric (15) Fri 6.15; Sat, Tue, Wed & Thu 8.15; Sun 6.00; Mon 5.45. Rocketman (15) Mon 12.45; Thu 1.00. Sometimes Always Never (12A) Fri 1.00; Mon 1.15; Wed 12.45; Thu 1.30. The Lobster (15) Sat 11.50. Black Swan (18) Sat 2.50. Nightcrawler (15) Sat 5.30. Spatial Cinema (12A) Mon 8.15. Don’t Look Now (15) Thu 11.00. NT Live: Small Island (15) Tue 1.00 Glyndebourne: Cinderella (U) Sun 5.30; Wed 1.00.

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): The Guardians (Les Gardiennes) (15) Fri 7.30.

UCKFIELD

Picture House (01825 764909): Yesterday (12A) Fri & Mon-Wed 11.30, 2.10, 6.00, 8.30; Sat 1.30, 3.50, 6.00, 8.30; Sun 1.00, 3.35, 6.00, 8.30; Thu 2.10, 6.00, 8.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.30. Toy Story 4 (PG) Fri & Mon 11.15, 1.45, 4.00, 6.10, 8.20; Sat 11.00, 1.15, 1.40, 3.40, 4.00, 6.10, 6.20, 8.35; Sun 11.15, 12.00, 1.30, 2.15, 3.45, 6.10, 8.35; Tue 11.15, 1.45, 6.10, 8.20; Wed 11.15, 1.45, 4.00, 6.10, 8.20; Thu 1.45, 4.00, 6.10, 8.20; Parent & Baby: Thu 11.15. Rocketman (15) Fri 2.20, 5.50, 8.25; Sat & Sun 8.25; Mon 11.00, 2.20, 5.50, 8.25; Tue & Wed 11.00, 2.20; Parent & Baby: Thu 11.00. The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 11.15; Sun 11.00. Freedom Fields + Recorded Q&A With Director Naziha Arebi (PG) Wed 8.00. Spider-Man: Far From Home (12A) Tue 4.00; Wed & Thu 5.15. Wonder Park (PG) Sat 10.30. Glyndebourne: Cinderella (12A) Sum 5.30. English National Opera: The Mikado (PG) Tue 7.30. The Cold Blue + Recorded Q&A (PG) Thu 2.00, 8.15.

