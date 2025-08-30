Eastbourne Bridge Club session results week ending 24th August 2025
Tuesday Afternoon Simple Systems 19th August
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Owen Boydell & Ann Hall
|63.39
|2
|John McDonnell & Ann Moran
|61.31
|3
|Richard Matthews & John King
|58.93
|4
|Jean Judson & Alan Biggs
|56.25
|5
|Anne Backshell & Luda Fooks
|47.92
|East / West
|1
|Christine Horley & Archie Warren
|68.15
|2
|Joanne Green & Barbara Geary
|55.95
|3
|Judy Barnett & Veronica Phillipson
|54.17
|4
|Fran Baxter & Sandie Donaldson
|50.60
|5
|David Field & Judy Procter
|50.30
Wednesday Morning ACOL. Includes short lesson 09.30 start
20th August
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Sandra Rowe & George Jaklinski
|61.16
|2=
|John & Gwyneth Clarke
|57.59
|2=
|Kevin & Sue Boakes
|57.59
|4
|Anne Squires & Pat Fitzgerald
|54.02
|5
|Sandie Donaldson & Pearl Silver
|45.98
|East / West
|1
|Julie Brough & Sheila Smurthwaite Paisey
|64.80
|2
|Usha Imison & David Field
|63.78
|3
|Christine Holt & Judy Procter
|54.59
|4
|Cynthia Baron & Beth Clarke
|53.57
|5
|Meg Doash & Sandy Smith
|52.04
Wednesday Afternoon 20th August
|Pos
|Players
|Score %
|North / South
|1
|Naseer Dashti & Catherine Cresswell
|58.04
|2
|David Lampert & Jeanne Boydell
|55.36
|3
|Chris Imison & Anthony Sayers
|52.08
|4
|Ros Wolfarth & Sue Millard
|51.79
|5
|Winnie Perry & Carolynn Maylen
|50.89
|East / West
|1
|Gill Collins & Colin Clark
|61.61
|2=
|David Benjamin & Yuliia Novikova
|53.87
|2=
|Roger Poulter & David Howard-Houston
|53.87
|4
|Alex Buchan & Richard Matthews
|52.08
|5
|Stewart Pennycuick & Sarah Peacock
|50.00
Thursday Afternoon Intermediate ACOL. 21st August
|Pos
|Players
|Score %
|1
|John McDonnell & Nuala Muldoon
|62.70
|2
|Wendy Davenport & Beth Clarke
|57.14
|3=
|Christine Holt & Thomas Dineen
|53.17
|3=
|Berni vanHaeften & Mary Winchester
|53.17
|5
|Anne Squires & Marianna Conte
|50.79
|6
|Annelie Triandafyllou & Sandie Donaldson
|49.21
|7
|Usha Imison & David Hastings
|42.06
|8
|Kathy & Patrick Flood
|31.75
Friday Evening. Online Virtual Pairs
Eastbourne and Seaford Bridge Clubs. 22nd August
|Pos
|Players
|Score %
|1
|Sarah Bettany & David Walker
|63.89
|2
|Rob Parris & Chris Jago
|62.70
|3
|David Lampert & Stuart Barker
|61.11
|4
|Morag Ridley & Rani Sinnak
|57.94
|5
|Margaret Gautama & Peter Parsons
|53.17
|6
|Sheila Smith & Leslie Fowle
|52.78
|7
|Maurice Seamons & Terry Boyd
|51.59
|8=
|Heather Hedges & Phil Beal
|49.60
|8=
|BBO Bot A & Barry Jones
|49.60
|8=
|BBO Bot A & Crombie McNeil
|49.60
Saturday Afternoon. 23rd August
|Pos
|Players
|Score
|North / South
|1
|Roger Poulter & Jeanne Boydell
|64.81
|2
|Mary & Chatterton Sim
|55.35
|3
|Donatella Crescenzi & Keith Rayford
|53.70
|4
|Catherine Cresswell & Diane Johnstone
|53.50
|5
|Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz
|51.23
|6
|Barbara Baker & Eileen Pavey
|51.03
|East / West
|1
|Stewart Pennycuick & David Lampert
|64.81
|2
|Andy Briggs & Milli Fawssett
|61.57
|3
|Brian Shiels & Winnie Perry
|59.49
|4
|David Walker & Sarah Peacock
|56.25
|5
|Richard Matthews & Philip Draude
|55.09
|6
|Alex Buchan & Julie Harris
|48.84
Eastbourne Bridge Club News:
Beginners, Improvers & Intermediate lessons starting September 2025
New session Monday Afternoon
Supervised play sessions Tuesday mornings, play and learn.
Sunday morning workshops, 1 per month, starting October
See the website for more details:
