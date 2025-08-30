Eastbourne Bridge Club session results week ending 24th August 2025

By Bruce Carrison
Contributor
Published 30th Aug 2025, 13:42 BST
Updated 1st Sep 2025, 08:56 BST
Top 4 or 5 places shown. For more details see the club website. https://www.bridgewebs.com/eastbourne

Tuesday Afternoon Simple Systems 19th August

Most Popular
Pos Players Score %
North / South
1 Owen Boydell & Ann Hall 63.39
2 John McDonnell & Ann Moran 61.31
3 Richard Matthews & John King 58.93
4 Jean Judson & Alan Biggs 56.25
5 Anne Backshell & Luda Fooks 47.92
East / West
1 Christine Horley & Archie Warren 68.15
2 Joanne Green & Barbara Geary 55.95
3 Judy Barnett & Veronica Phillipson 54.17
4 Fran Baxter & Sandie Donaldson 50.60
5 David Field & Judy Procter 50.30

Wednesday Morning ACOL. Includes short lesson 09.30 start

User (UGC) Submittedplaceholder image
User (UGC) Submitted

20th August

Pos Players Score %
North / South
1 Sandra Rowe & George Jaklinski 61.16
2= John & Gwyneth Clarke 57.59
2= Kevin & Sue Boakes 57.59
4 Anne Squires & Pat Fitzgerald 54.02
5 Sandie Donaldson & Pearl Silver 45.98
East / West
1 Julie Brough & Sheila Smurthwaite Paisey 64.80
2 Usha Imison & David Field 63.78
3 Christine Holt & Judy Procter 54.59
4 Cynthia Baron & Beth Clarke 53.57
5 Meg Doash & Sandy Smith 52.04

Wednesday Afternoon 20th August

Pos Players Score %
North / South
1 Naseer Dashti & Catherine Cresswell 58.04
2 David Lampert & Jeanne Boydell 55.36
3 Chris Imison & Anthony Sayers 52.08
4 Ros Wolfarth & Sue Millard 51.79
5 Winnie Perry & Carolynn Maylen 50.89
East / West
1 Gill Collins & Colin Clark 61.61
2= David Benjamin & Yuliia Novikova 53.87
2= Roger Poulter & David Howard-Houston 53.87
4 Alex Buchan & Richard Matthews 52.08
5 Stewart Pennycuick & Sarah Peacock 50.00

Thursday Afternoon Intermediate ACOL. 21st August

Pos Players Score %
1 John McDonnell & Nuala Muldoon 62.70
2 Wendy Davenport & Beth Clarke 57.14
3= Christine Holt & Thomas Dineen 53.17
3= Berni vanHaeften & Mary Winchester 53.17
5 Anne Squires & Marianna Conte 50.79
6 Annelie Triandafyllou & Sandie Donaldson 49.21
7 Usha Imison & David Hastings 42.06
8 Kathy & Patrick Flood 31.75

Friday Evening. Online Virtual Pairs

Eastbourne and Seaford Bridge Clubs. 22nd August

Pos Players Score %
1 Sarah Bettany & David Walker 63.89
2 Rob Parris & Chris Jago 62.70
3 David Lampert & Stuart Barker 61.11
4 Morag Ridley & Rani Sinnak 57.94
5 Margaret Gautama & Peter Parsons 53.17
6 Sheila Smith & Leslie Fowle 52.78
7 Maurice Seamons & Terry Boyd 51.59
8= Heather Hedges & Phil Beal 49.60
8= BBO Bot A & Barry Jones 49.60
8= BBO Bot A & Crombie McNeil 49.60

Saturday Afternoon. 23rd August

Pos Players Score
North / South
1 Roger Poulter & Jeanne Boydell 64.81
2 Mary & Chatterton Sim 55.35
3 Donatella Crescenzi & Keith Rayford 53.70
4 Catherine Cresswell & Diane Johnstone 53.50
5 Raquel Berdichevsky & Elizabeth Bornecrantz 51.23
6 Barbara Baker & Eileen Pavey 51.03
East / West
1 Stewart Pennycuick & David Lampert 64.81
2 Andy Briggs & Milli Fawssett 61.57
3 Brian Shiels & Winnie Perry 59.49
4 David Walker & Sarah Peacock 56.25
5 Richard Matthews & Philip Draude 55.09
6 Alex Buchan & Julie Harris 48.84

Eastbourne Bridge Club News:

Beginners, Improvers & Intermediate lessons starting September 2025

New session Monday Afternoon

Supervised play sessions Tuesday mornings, play and learn.

Sunday morning workshops, 1 per month, starting October

See the website for more details:

https://www.bridgewebs.com/eastbourne

Related topics:North
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice